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Aaj Ka Panchang 22 June: लक्ष्मी योग का रहेगा प्रभाव, धन और शुभ कार्यों में मिलेगी सफलता

हिंदू धर्म में पंचांग को दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण मार्गदर्शक माना जाता है. शुभ कार्यों, यात्राओं, निवेश और धार्मिक अनुष्ठानों से पहले पंचांग का अध्ययन किया जाता है. ग्रहों और नक्षत्रों की स्थिति पर आधारित यह वैदिक कालगणना व्यक्ति को दिनभर के शुभ-अशुभ समय और महत्वपूर्ण ज्योतिषीय संकेतों की जानकारी प्रदान करती है.

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Aaj Ka Panchang 22 June: लक्ष्मी योग का रहेगा प्रभाव, धन और शुभ कार्यों में मिलेगी सफलता
सफलता, समृद्धि और शुभ अवसरों का दिन

Aaj Ka Panchang 22 June 2026: हिंदू धर्म में पंचांग का विशेष महत्व माना जाता है. किसी भी शुभ कार्य, यात्रा, निवेश या पूजा-पाठ से पहले पंचांग का अवलोकन किया जाता है. पंचांग सूर्य, चंद्रमा और अन्य ग्रहों की स्थिति पर आधारित हिंदू काल-गणना पद्धति है. आज का दिन धार्मिक और ज्योतिषीय दृष्टि से महत्वपूर्ण दिन रहेगा. इस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि दोपहर 3:40 बजे तक रहेगी. इसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी.

सूर्योदय, चन्द्रोदय और नक्षत्र परिवर्तन

इस दिन सुबह 5:46 बजे सूर्योदय और शाम 7:11 बजे सूर्यास्त होगा. वहीं दोपहर 12:49 बजे चन्द्रोदय और रात 12:47 बजे चन्द्रास्त होगा. पंचांग के अनुसार 22 जून 2026 को सूर्य देव मृगशिरा नक्षत्र से निकलकर राहु के नक्षत्र आर्द्रा में प्रवेश करेंगे. इस दिन चंद्रमा हस्त नक्षत्र में स्थित रहेंगे.

योग और शुभ संयोग

22 जून 2026 को हर्षण योग और वज्र योग नहीं बन रहे हैं. हालांकि इस दिन त्रिग्रही योग और लक्ष्मी योग का निर्माण होगा, जो कई कार्यों के लिए शुभ माना जाता है.

अभिजित मुहूर्त का समय

यदि आप किसी महत्वपूर्ण कार्य की योजना बना रहे हैं तो अभिजित मुहूर्त सुबह 11:36 बजे से दोपहर 12:28 बजे तक रहेगा. यह दिन का अत्यंत शुभ और प्रभावशाली समय माना जाता है. इस दौरान नए कार्यों की शुरुआत, पूजा-पाठ और महत्वपूर्ण निर्णय लेना लाभकारी माना गया है.

राहुकाल एवं अन्य अशुभ मुहूर्त

राहुकाल सुबह 07:08 बजे से 08:53 बजे तक रहेगा. गुलिक काल दोपहर 02:05 बजे से 03:49 बजे तक और यमघण्टकाल दोपहर 12:20 बजे से 02:04 बजे तक रहेगा. पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार इन अवधियों में नए कार्यों की शुरुआत से बचना चाहिए.

राशि स्थिति और दिशाशूल

इस दिन सूर्य मिथुन राशि में और चंद्रमा कन्या राशि में विराजमान रहेंगे. साथ ही सोमवार को पूर्व दिशा में दिशाशूल रहेगा. ज्योतिष और वास्तु के अनुसार इस दिशा में यात्रा करने से बचना चाहिए. यदि यात्रा आवश्यक हो तो ज्योतिषीय उपायों का पालन करना लाभकारी माना जाता है.

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आईएएनएस
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