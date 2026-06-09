Numerology prediction 6 : रिश्तों में बढ़ेगी गंभीरता, प्रेम संबंध में रोमांस का मौका, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज लोगों का आकर्षण आपके प्रति काफी अधिक होगा. आपके द्वारा कही गई बात लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी. समाज और व्यवसाय दोनों जगह आज आपको संतुलन बनाकर चलना होगा. आइए जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपकी पर्सनालिटी काफी स्ट्रांग होगी. आपके अधिकारी आपकी कार्यप्रणाली को काफी प्रोत्साहित करेंगे. क्रिएटिविटी और कंसल्टेंसी सेक्टर में आज विशेष लाभ के योग बन रहे हैं. तीम के अंदर आप काफी प्रभावशाली रहेंगे. रुके हुए प्रोजेक्ट आज आपके प्रभाव से चल सकते हैं. आपको प्रेजेंटेशन देते समय एकाग्रता बनाकर रखनी होगी. व्यवसाय में आज नए क्लाइंट आपसे अट्रैक्ट होंगे. आपके अच्छे व्यवहार और बातचीत से लोग प्रभावित होकर आपके यहां खरीदारी करेंगे.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी फाइनेंशियल एनर्जी स्टेबल और एक्टिव रहेंगी. पेंडिंग पेमेंट में मूवमेंट देखने को मिल सकता है. एडिशनल इनकम के अवसर प्राप्त हो सकते हैं. फैमिली सपोर्ट मिलेगा. फैमिली बिजनेस में आज फाइनेंशियल सपोर्ट की आवश्यकता मित्रों अथवा परिवार के द्वारा पूरी हो सकती है. दिखावे या शौक के लिए अपने खर्चों को आज कंट्रोल करना होगा. गर्लफ्रेंड या किसी महिला के ऊपर आज आपका धन खर्च हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति काफी लगाव बढ़ सकता है. आपके पार्टनर के द्वारा आपकी फिलिंग्स को बेहतर समझा जाएगा. सिंगल जातकों की आज नई प्रेम कहानी शुरू हो सकती है. पुराने संबंधों में मनमुटाव या किसी भी प्रकार का तनाव आज खत्म हो सकता है. पार्टनर के साथ रोमांटिक एनर्जी एक्टिव होगी. जीवनसाथी के साथ आज आउटिंग प्लान करें. एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम और रोमांस का मौका मिलेगा. पारिवारिक माहौल काफी खुशनुमा रह सकता है. कोई पुराना डिस्प्यूट आज आपसी समझ से खत्म हो सकता है. छोटी-छोटी बातों की वजह से ईगो आपके संबंधों को खराब कर सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : आसमानी.

आज का उपाय : गन्ने अथवा अनार के रस से शिवलिंग पर अभिषेक करें. गरीब बच्चों को दूध का दान करें.