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Numerology prediction 4 : बिना जांच पड़ताल के किसी भी योजना में निवेश न करें, मिलेगा जीवनसाथी का सहयोग

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 4 है. आज राहु और केतु की मायावी ऊर्जा के साथ आज आपको किसी नए प्रोजेक्ट और टेक्नोलॉजी पर काम करने में सफलता हासिल होगी. आइए जानते हैं कि मूलांक 4 के जातकों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology prediction 4 : बिना जांच पड़ताल के किसी भी योजना में निवेश न करें, मिलेगा जीवनसाथी का सहयोग
ऑफिस के अंदर किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना करें.

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है. आपकी थिंकिंग आज आपको बेहतर परिणाम देने में सहायक होगी. आज किसी नए प्रोजेक्ट के लिए आपका थॉट प्रोसेस काफी स्ट्रांग होगा. टेक्नोलॉजी से जुड़े कामों में आज का दिन सफलता दायक है. आइए जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : कार्यक्षेत्र में आज आपकी सोच अन्य सहकर्मियों से बेहतर और भिन्न हो सकती है. बड़ी से बड़ी समस्या आपके द्वारा आसानी से खत्म की जा सकती है. आईटी सेक्टर में कार्यरत लोगों के लिए आज का दिन बेहतर है. उच्च अधिकारियों द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण टास्क दिया जा सकता है. नौकरी बदलने का ख्याल मन में आ सकता है. ऑफिस के अंदर किसी भी व्यक्ति से अनावश्यक विवाद उत्पन्न ना करें. आज के दिन व्यवसाय में नए-नए प्रयोग कष्टकारी हो सकते हैं. ऑनलाइन बिजनेस में नई स्ट्रेटजी लाभदायक हो सकती है. प्रॉपर्टीज रिलेटेड बिजनेस में आज कामयाबी मिल सकती है. आज मुख्य रूप से आपको मार्केट की आवश्यकताओं को समझना होगा.

Finance / फाइनेंस: आज फाइनेंसियल कंडीशन बेहतर होने की उम्मीद है. लेकिन आपकी समझ और सतर्कता की आवश्यकता है. अचानक किसी कार्य से आपको बड़ा प्रॉफिट हो सकता है. आपके द्वारा किए गए इन्वेस्टमेंट से आज आपको रिटर्न की बेहतर जानकारी प्राप्त हो सकती है. एडिशनल इनकम के लिए आपके प्रयास आज सफल होंगे. किसी भी स्कीम में इन्वेस्टमेंट से पहले उसकी पूरी जानकारी करना आवश्यक होगा. आज आपके व्यवसाय में मशीनरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना पड़ सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आपकी मिस्टीरियस पर्सनालिटी पार्टनर को आपके लिए समझने में दिक्कत कर सकती है. एक दूसरे को थोड़ा स्पेस दें और समझने का प्रयास करें. पुराने मतभेद आज खत्म हो सकते हैं. सिंगल लोगों की आज किसी सोशल प्लेटफॉर्म पर नए प्रेम संबंध की तलाश पूरी हो सकती है. अपने दिल की बात पार्टनर के साथ स्पष्ट शब्दों में कहें. आर्थिक निर्णय को लेकर जीवनसाथी का सहयोग मिल सकता है. पारिवारिक मामलों में आज आपकी उपस्थिति और निर्णय काफी महत्वपूर्ण होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : स्लेटी. 

आज का उपाय : आज पक्षियों को 7 प्रकार का अनाज डालने के बाद ही किसी महत्वपूर्ण कार्य से बाहर जाएं.

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