Numerology Prediction 3 : व्यवसाय के विस्तार और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए लेना होगा कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपकी नॉलेज, आपकी थिंकिंग किसी भी काम में आपको आगे रखेगी. आपके द्वारा आज लोगों को बेहतर सलाह दी जाएगी. आज आपकी मानसिक स्थिति आध्यात्मिक और दार्शनिक प्रवृत्ति की होगी. कुछ रहस्य और छिपी हुई बातें आज आपको पता चल सकती है. आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपकी नॉलेज, लीडरशिप क्वालिटी लोगों को लाभान्वित करेगी. ऑफिस में बॉस आज आपके ज्ञान और अनुभव का लाभ लेने की कोशिश करेंगे. एडमिनिस्ट्रेटिव, बैंकिंग और गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला होगा. ऑफिस में आपको नई जिम्मेदारी का अवसर मिलेगा. आपका आत्मविश्वास आज किसी भी कार्य में आपको कामयाब बनाएगा. ओवरथिंकिंग की वजह से बीच-बीच में आपको निर्णय लेने में समस्या का सामना करना पड़ सकता है. आज आपके व्यवसाय में विस्तार के लिए नई योजनाएं मिल सकती हैं नए ग्राहकों का आपके प्रति झुकाव होगा. कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लेना पड़ेगा.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन काफी स्ट्रांग होगी. साथ ही आज इनकम स्थाई रूप से प्राप्त होगी. कोई रुका हुआ धन आज रिलीज होकर आपको मिल सकता है. निवेश के लिए आज का दिन काफी बेहतर है. कोई बेहतर योजना आपको निवेश के लिए प्राप्त हो सकती है. आज के दिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और सेविंग्स से रिलेटेड कोई स्कीम मिलेगी. सामाजिक रूप से मजबूती दिखाने के लिए आज धन खर्च न करें. किसी सामाजिक या धार्मिक आयोजन में आज चंदे के रूप में आपका धन खर्च हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में पार्टनर को आज आप अपने नॉलेज और थॉट प्रोसेस से काफी प्रभावित कर सकेंगे. आपके बीच पुराना मनमुटाव आज खत्म हो सकता है. सिंगल जातकों की मुलाकात किसी सामाजिक आयोजन में बौद्धिक व्यक्ति से हो सकती है. आज रिश्तो में आपको एक दूसरे के लिए समझने का प्रयास करना होगा. पति-पत्नी के बीच अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी. पार्टनर का सपोर्टिव नेचर आपको कामयाब बनाएगा. फैमिली प्लानिंग और फाइनेंसियल कंडीशन पर लंबी चर्चा हो सकती है. पार्टनर के साथ मिलकर कोई बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन लिया जा सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : पीला.

आज का उपाय : आज शिवलिंग पर हल्दी और केसर मिलाकर जल अर्पित करें.