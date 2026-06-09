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Numerology Prediction 2 : वन साइडेड लव में प्रपोज करने के लिए दिन बेहतर, परिवार से मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट

आज दिन का अंक है 7 है और आपका मूलांक 2 है, जो चन्द्रमा और केतु की मिश्रित ऊर्जा के साथ आपका दिन प्रभावित करेगी. सही मौके के मिलने पर आपको बेहतर निर्णय लेना है. आइए जानते हैं कि मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 2 : वन साइडेड लव में प्रपोज करने के लिए दिन बेहतर, परिवार से मिलेगा फाइनेंशियल सपोर्ट
मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है.

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज बिना बोले ही लोगों की भावनाओं को आपके अंदर समझने की क्षमता होगी. आप शांत रहकर लोगों की ऊर्जा का उपयोग करके लाभ कमा सकते हैं. आइए जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपके द्वारा शांत स्वभाव अपनाया जाएगा. आपकी नीतियां और डिप्लोमेटिक रवैया की वजह से आपके काम अपने आप बन सकते हैं. ऑफिस में उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको प्रोत्साहित किया जाएगा. टीम के साथ मिलकर कार्य में कामयाबी मिलेगी. आपकी गंभीरता आज मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपको सम्मानजनक स्थिति में रखेगी. प्रतियोगी परीक्षा में छात्रों को कामयाबी या पॉजिटिव रिस्पांस मिल सकता है. व्यवसाय में आज रुके कामों में प्रगति देखने को मिलेगी. मार्केटिंग सेक्टर से जुड़े लोगों को लाभ हो सकता है. पुराने क्लाइंट्स आपके साथ फिर से जुड़ सकते हैं. यदि कोई नया व्यापार प्रारंभ करना चाहते हैं तो जल्दबाजी न करें.

Finance / फाइनेंस: आज इनकम के लिए नए छोटे-छोटे कई विकल्प प्राप्त हो सकते हैं. पेंडिंग पेमेंट में मूवमेंट देखने को मिलेगी. निवेश के लिए आज आपको कई नई योजनाएं मिल सकती हैं. निवेश करने से पहले पूरी जानकारी भली-भांति जुटा लें. जल्दबाजी में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. फैमिली बिजनेस या किसी आवश्यकता में परिवार के द्वारा आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता है. किसी भी व्यक्ति,खास कर किसी महिला की दुख भरी कहानी सुनकर उसे धन उधार ना दें 

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं. वन साइडेड लव को आज प्रपोज करने का बेहतर अवसर है. पुरानी गलतफहमियां आज खत्म हो सकती हैं. किसी मित्र के माध्यम से आज आपके नए प्रेम संबंध डेवलप हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की फिलिंग्स को आज आपको समझना होगा. एक दूसरे के बीच नजदीकियां बढ़ेंगी. परिवार में चली आ रही कोई समस्या आज खत्म हो सकती है. बेबी प्लान के लिए आज का दिन बेहतर है. आज नए बने प्रेम संबंधों में पार्टनर के द्वारा कही किसी बात को दिल पर ना लें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग :  ऑफ व्हाइट.

आज का उपाय : साधू, सन्यासी, भिखारी आदि को चावल, दूध, पानी आदि वितरित करें.

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