Numerology Prediction 7: आज कार्य के प्रति गंभीरता से आपको बड़ा अचीवमेंट हासिल हो सकता है!

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आपको आज काफी मेहनत और फोकस बनाकर काम करना होगा. कई बार परिस्थितियां आपके विपरीत रहेंगी, लेकिन उससे लड़कर आपको आगे जाना है.अकेले में बैठकर आज आप करियर और जीवन से संबंधित बेहतर प्लान कर सकेंगे. आज आपको बैक हैंड टीम की तरह काम करना होगा. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आपके द्वारा दी गई सलाह लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी. ऑफिस में आज उच्च अधिकारी और सहकर्मी आपसे सीखने का प्रयास करेंगे. आपको करियर से रिलेटेड किसी विदेशी कंपनी से ऑफर मिल सकता है. पहले से चले आ रहे आपके प्रोजेक्ट आपके प्लान के अकॉर्डिंग मूव करेंगे. आपके द्वारा की गई रिसर्च परिणाम दायक होगी. सरकारी कामों में प्रगति काफी धीमी होगी. किसी भी कार्रवाई में कागजों का ख्याल रखें. पेपर गुम हो जाने की स्थिति में कानूनी दावपेच फंस सकते हैं. ज्यादा देर अकेले में समय व्यतीत करने से डिप्रेशन और ओवरथिंकिंग की समस्या हो सकती है. इसलिए टीम के साथ मिलकर कार्य करें. ऑनलाइन बिजनेस, वर्क फ्रॉम होम, काउंसलिंग जैसे कामों में आज सफलता प्राप्त होगी. छात्रों को आज गुप्त तरीके से अपनी स्टडी प्लान करनी होगी.

Finance / फाइनेंस: विदेश से संबंधित कार्यों में, ऑनलाइन बिजनेस और कंसल्टेशन के माध्यम से धन की प्राप्ति होगी. अचानक बड़ा धन लाभ हो सकता है. इनकम में बढ़ोतरी के साथ आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी हो सकती है.अस्पताल में किसी के इलाज पर खर्च हो सकता है. साथ ही बच्चों की शिक्षा और किसी धार्मिक का आयोजन पर आपका धन खर्च हो सकता है. शेयर बाजार,म्युचुअल फंड या किसी भी प्रकार के ऑनलाइन स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने से नुकसान का सामना करना पड़ सकता है.ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के समय सतर्कता रखें. आज आप किसी ट्रांजैक्शन के माध्यम से धोखा या नुकसान उठा सकते हैं. ज्यादा लालच आपके लिए रिस्की होगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : होमटाउन से काफी दूर के किसी व्यक्ति के साथ आज आपके गंभीर संबंध बनेंगे. एक दूसरे के बातचीत साथ बातचीत में अट्रैक्शन बढ़ेगा.आज संबंधों में रोमांस की जगह आध्यात्मिकता हावी रहेगी. वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के साथ बातचीत करते रहें.आपके चुप रहने से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ सकती है. जिससे विवाद होने की संभावना है. परिवार में आप काफी अलोन फील करेंगे. किसी भी कारणबस आज आपके घर से दूर रहना पड़ सकता है. रिश्तो में किसी भी प्रकार से शक करने से या ओवरथिंकिंग की वजह से रिश्ते खराब होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया

आज का उपाय : आज किसी बकरी को काले चने खिलाएं एवं किसी पौधे को जल से सीचें.