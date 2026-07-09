Numerology Prediction 6: कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर होगी करियर की प्रगति!

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपके अट्रैक्शन में वृद्धि होगी. आज अपनी कार्यप्रणाली में आपको एक अलग ही बदलाव महसूस होगा. आप काम के साथ-साथ एंजॉयमेंट भी फील करेंगे.अपने साथ साथ दूसरों के बेहतर का प्रयास करें.आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज करियर में बड़े ब्रेकथ्रू का दिन है. अचानक आपको प्रमोशन दिया जा सकता है.अतिरिक्त जिम्मेदारियां से कार्य का थोड़ा दबाव बढ़ेगा.क्लाइंट्स के साथ मीटिंग बेहतर होगी. किसी बड़े ब्रांड के साथ आपकी डील फाइनल हो सकती है. आज का दिन नए बिजनेस को शुरू करने के लिए बेहतर है. जबरदस्त मुनाफा और क्लाइंट में वृद्धि होगी. आलस और कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर आपको काम करना होगा. किए गए कमिटमेंट को समय से पूरा करना आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए. सरकारी कार्यों में स्लो प्रोग्रेस होगी. फैशन इंडस्ट्री, होटल, म्यूजिक, इंटीरियर डेकोरेशन, इवेंट मैनेजमेंट, क्रिएटिव फील्ड के जातकों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. नए ऑर्डर और बिजनेस में बड़ी डील मिल सकती है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी इनकम में जबरदस्त वृद्धि होगी. क्लाइंट बढ़ने से व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. किसी कार्य की बदले में आपको कमीशन प्राप्त हो सकता है. व्यवसाय में आपकी सेल बढ़ने से मुनाफा तगड़ा होगा. खुद के और घर की लग्जरियस,नई गाड़ी की खरीद और घर की डेकोरेशन पर आपका धन अधिक खर्च होगा. किसी क्लाइंट अथवा संबंधी को खुश करने के लिए गिफ्ट में खर्च अधिक होगा. प्रॉपर्टी,होटल इंडस्ट्री,गोल्ड आदि में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. बजट को बेहतर तरीके से प्लान करें अन्यथा बेहिसाब खर्च आपके बजट का संतुलन बिगाड़ देगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी अट्रैक्टिव परसन से आपकी मुलाकात काफी गहरी हो सकती है. आपके प्रेम संबंध मजबूत होंगे. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. लव मैरिज के लिए प्रयासरत जातकों के परिवार में आज वैवाहिक बातचीत की स्थिति बन सकती है. पार्टनर के साथ रोमांटिक डेट प्लान कीजिए. जीवनसाथी या पार्टनर को कोई गिफ्ट अथवा रोमांटिक डिनर सरप्राइज दें. घर में साज सज्जा और डेकोरेशन पर ध्यान दें. घर की बड़ी महिलाओं से आपको लाभ की स्थिति बनेगी. आज आपको रिश्तों को बेहतर करने पर प्रयास करना चाहिए.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : गुलावी

आज का उपाय : आठ वर्ष से कम उम्र की बच्चियों को खीर बनाकर खिलाएं एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.