Numerology Prediction 4: आज का दिन वैवाहिक जीवन में सोच समझकर आगे बढ़ने का है!

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता है.आज आपके काम बनते बनते बिगड़ सकते हैं. आपको आज सतर्क रहना होगा. शत्रु सक्रिय रहेंगे. जरा सी लापरवाही से बड़ा झटका लग सकता है. धन के मामले में ज्यादा रिस्क ना लें. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : आज अचानक आपको कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है. जिससे आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आएंगे. नई जॉब का ऑफर या विदेश से संबंधित बिजनेस की वजह से यात्रा करनी पड़ सकती है. आपके द्वारा लगातार मेहनत और सतत प्रयास करने से आपको प्रमोशन दिया जा सकता है. जरा सी लापरवाही आपके काम को खराब कर सकती है. किसी भी काम में रिश्वत या शॉर्टकट से पूरा करने के बारे में ना सोचो. गलतफहमी की स्थिति बनेगी. इसमें आपके ऊपर गलत आरोप लगा सकते हैं या कोई कानूनी विवाद हो सकता है. इसलिए सभी कागजी कार्रवाई पूरी तरीके से कंप्लीट करें. ऑनलाइन और विदेश से संबंधित व्यवसाय में आज लाभ की स्थिति बनेगी.अपने व्यवसाय के एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन पर आज फोकस करें. इससे भविष्य में बेहतर परिणाम प्राप्त होंगे. कोई बड़ा सरकारी टेंडर आपकी मेहनत की वजह से मिल सकता है.

Finance / फाइनेंस: अचानक बड़े धन लाभ और किसी कार्य की लाइजनिंग में पैसा प्राप्त हो सकता है. विदेशी व्यवसाय से धन लाभ होगा.बोनस के रूप में बड़ा धन प्राप्त हो सकता है. आज गाड़ियों के मेंटेनेंस,ट्रैवलिंग और अपने शौक पूरे करने के लिए धन खर्च कर सकते हैं. अनावश्यक खरीदारी से आपको बचना होगा.शेयर बाजार,क्रिप्टो, ट्रेडिंग में रिस्क लेकर ज्यादा धन प्राप्त कर सकते हैं. आज आपको ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सावधान रहना होगा. किसी फ्रॉड कॉल और स्कीम से दूर रहना होगा.धन का आगमन और खर्च काफी तेज रहेगा इसलिए सेविंग पर फोकस करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी दूसरे धर्म या देश के व्यक्ति के साथ डिजिटल प्लेटफार्म के माध्यम से प्रेम संबंध बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में आपकी शंका झगड़े को बढ़ावा देगी. पार्टनर पर भरोसा करें. शक करने से रिश्ते बिगड़ेंगे. परिवार के बड़े सदस्यों के साथ संबंधों में मनमुटाव बढ़ेगा. मित्रों का सहयोग प्राप्त हो सकता है. प्रेम संबंधों एवं वैवाहिक जीवन में किसी भी प्रकार का झूठा रिश्ते तोड़ने का काम करेगा. इसलिए सत्य के साथ आगे बढ़े और बातचीत में पारदर्शिता रखें.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : गोल्डन

आज का उपाय : मजदूर, सफाई कर्मियों को नीले रंग के कपड़े और चायपत्ती, साबुन का दान करें.