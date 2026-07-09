Numerology Prediction 3: नई नौकरी के इंटरव्यू में बनेगी बात!

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपको आज अपनी स्किल का भरपूर प्रयोग करना होगा. नए लोगों को चीजें सिखानी होगी.आज कोई भी काम शॉर्टकट से नहीं बनेगा. मेहनत और लगन के साथ वरिष्ठ जनों के मार्गदर्शन से आपके काम बनेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपको कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में कार्य करना पड़ सकता है. अतिरिक्त जिम्मेदारी और लगन देखकर अधिकारी काफी प्रसन्न होंगे. बैंकिंग,लॉ, राइटिंग, टूर एंड ट्रैवल सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन काफी बेहतर है. व्यापार में नए क्लाइंट बनेंगे. बातचीत से उनके साथ डील कंफर्म हो सकती है. कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट साइन हो सकता है. आज आपको बिना आलस के,मेहनत के साथ काम करना होगा. लापरवाही और अनावश्यक बातचीत से दिक्कतें बढ़ेगी. एग्जाम की तैयारी कर रहे छात्रों और नई नौकरी के इंटरव्यू के लिए आज का दिन शानदार रहेगा.

Finance / फाइनेंस : आज आर्थिक स्थिति स्थाई रूप से मजबूत होगी. परिवार के व्यवसाय या पिता से आपको आर्थिक मदद मिलेगी. सैलरी में इंक्रीमेंट हो सकता है. टारगेट पूरा करने पर बोनस या किसी बड़ी डील में कमिशन से धन लाभ की स्थिति बनेगी. परिवार में किसी फंक्शन के अलावा किसी धार्मिक आयोजन एवं बच्चों से संबंधित खर्चों में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. प्रॉपर्टी, म्युचुअल फंड और एजुकेशन सेक्टर पर इन्वेस्ट करना लाभदायक होगा. फाइनेंशियल डील में हिसाब किताब क्लियर रखें अन्यथा लीगल मैटर हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : सिंगल जातकों के लिए आज किसी पढ़े लिखे या मेच्योर टाइप व्यक्ति के साथ प्रेम संबंधों की शुरुआत हो सकती है. विवाह की बातचीत आगे बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सलाह काफी महत्वपूर्ण रहेगी. बातचीत के दौरान भाषा और शब्दों का चयन सोच समझकर करें. ईगो आने की वजह से विवाद हो सकता है. घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें. परिवार में बच्चों से संबंधित खुशखबरी मिल सकती है. आज अपनी बात कहने से बेहतर, लोगों की बातों को गंभीरता से सुने. परिवार में सब की इज्जत करें, इससे आपके रिश्तों में मजबूती आएगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 8

Lucky Color / शुभ रंग : पीला



आज का उपाय : आज किसी का है को चने की दाल पानी में भिगोकर खिलाएं. गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करें.