Numerology Prediction 2: अकेले की जगह टीम या पार्टनरशिप में कार्य करने से होगा लाभ!

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आपके विचारों में आज भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है.ओवरथिंकिंग और टेंशन की वजह से आज आपके काम प्रभावित हो सकते हैं.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज मानसिक स्थिति काफी उलझन भरी रह सकती है. अकेले किसी भी कार्य को करने में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. आज आपका निर्णय काफी दिक्कत भरा रह सकता है. इसलिए आज टीम के साथ मिलकर अथवा पार्टनरशिप में कार्य करें. सरकारी विभाग में अटके हुए कार्य आज आपके प्रयासों से शुरू होने की संभावना है. बार-बार कामों में रुकावट आपको मानसिक तनाव दे सकती है. मूड स्विंग्स की वजह से आज आपके मन में जॉब चेंज करने के विचार आ सकते हैं. आज आपको अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा. होटल, मीडिया और लिक्विड बिजनेस से रिलेटेड लोगों के लिए आज का दिन बेहतर परिणाम देने वाला रह सकता है.

Finance / फाइनेंस: आज छोटे-छोटे लाभ और इनकम से संतोष करना होगा. किसी महिला के माध्यम से आज आपको धन लाभ हो सकता है. इनकम के सामने आज आपके खर्चों में बढ़ोतरी अधिक होगी. परिवार की जरूरत पर धन खर्च होने का योग है.परिवार के सदस्यों के द्वारा खाने-पीने और शॉपिंग पर धन खर्च होने की संभावना है. आज चांदी और प्रॉपर्टी के अलावा लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट में ज्यादा रिस्क लेना दिक्कत दे सकता है. उधार दिया हुआ धन डूब सकता है.लेनदेन का पूरा हिसाब कागजों पर मजबूती से रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : किसी झील अथवा नदी के पास बैठने या टहलते समय किसी व्यक्ति के साथ इमोशनल संबंध बन सकते हैं. वैवाहिक जीवन में छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. अन्यथा बड़ा विवाद होने की संभावना है. परिवार में महिलाओं का सपोर्ट आपको भरपूर मिलेगा.घर में माहौल खुशनुमा रहने की संभावना है. आज आपकी चुप्पी से रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है. इसलिए किसी भी गलतफहमी की स्थिति में स्पष्ट शब्दों में बातचीत करें. एक दूसरे का भरोसा करना होगा. आज अपने पार्टनर की बात को गंभीरता से सुने.

Lucky Number / शुभ अंक : 1

Lucky Color / शुभ रंग : सिल्वर

आज का उपाय : जरूरतमंद लोगों अथवा गरीब महिलाओं में चावल और चीनी का दान करें.