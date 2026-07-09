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Numerology Prediction 1: मेहनत और संघर्ष के बाद मिलेगा लीड करने का मौका!

आज दिन का अंक 8 है और  मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है.आज सूर्य और शनि की ऊर्जा से आज आप आपके अंदर लीडरशिप और आत्मसम्मान की वृद्धि होगी. आप आज संघर्ष और मेहनत से जीतेंगे.

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Numerology Prediction 1: मेहनत और संघर्ष के बाद मिलेगा लीड करने का मौका!
आत्मविश्वास से सफलता का दिन.

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता  
है. आज आपको आगे बढ़कर खुद जिम्मेदारी लेनी होगी. मेहनत और लगन से आपकी जिम्मेदारी में कामयाबी और स्टेटस मजबूत होगा. आज जीवन में अचानक बदलाव हो सकता है. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज सामने से आपको करियर में कोई बेहतर ऑफर प्राप्त हो सकता है. अथॉरिटी के लोगों के द्वारा आपको बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. आज आगे बढ़कर आपको जिम्मेदारी को उठाना होगा. जिम्मेदारी उठाने से इनकार करने पर करियर में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं.सरकारी विभाग में अटकी हुई कोई फाइल आज पास हो सकती है. कोई टेंडर या वर्क ऑर्डर इश्यू हो सकता है.आज नियमों में रहकर काम करने से फायदा होगा. शॉर्टकट से दिक्कत बढ़ेगी. बने हुए काम बिगड़ सकते हैं. व्यवसाय में आज आपको अपने ब्रांड प्रमोशन पर ध्यान देना होगा. दिन की शुरुआत में संघर्ष के पश्चात शाम तक स्थितियां मजबूत होंगी.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट लग सकता है.अचानक आपका प्रमोशन हो सकता है. दिन की शुरुआत में आर्थिक स्थिति कमजोर रहेगी.लेकिन धीरे-धीरे मजबूती की तरफ बढ़ेगी. प्रॉपर्टी से संबंधित कार्य में बड़ी कमीशन प्राप्त हो सकती है. पिता के बिजनेस से आज आपको लाभ होगा. आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. आप अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए नई गाड़ी और घर के मेंटेनेंस पर धन खर्च कर सकते हैं.प्रॉपर्टी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से बड़ा लाभ होगा. उधार लेनदेन ना करें, अन्यथा धन डूब सकता है और मतभेद होंगे.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : सिंगल जातकों को किसी मेच्योर व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन या ट्रू लव की सिचुएशन बन सकती है. विवाह योग्य जातकों के विवाह की बात बनेगी. वैवाहिक जीवन में इगो की वजह से विवाद या मनमुटाव बढ़ सकते हैं. परिवार में पिता एवं अन्य सदस्यों के साथ संबंध मजबूत होंगे. रिश्तो में जिद और गुस्सा करने से रिश्ते खराब हो सकते हैं. इसलिए आज सोच समझकर बोलें.आपके वैवाहिक जीवन में आज समझदारी का परिचय देना होगा. जीवनसाथी के साथ अपने करियर और व्यवसाय की महत्वपूर्ण बातें शेयर करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3
Lucky  Color / शुभ रंग :  सफेद 

आज का उपाय : आज पीले चंदन से शिवलिंग का अभिषेक करें एवं हल्दी केसर मिलाकर तिलक करें.

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