मूलांक 8 वालों आज करियर और प्रोफेशन में आपको करना पड़ सकता है काफी संघर्ष, परिवार में बढ़ेगी जिम्मेदारियां

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज आपके द्वारा काफी मेहनत की जाएगी. आपको सतर्क रहना होगा अन्यथा आपके द्वारा की गई मेहनत का श्रेय किसी अन्य व्यक्ति को मिल जाएगा. किसी भी कार्य में आज शॉर्टकट ना अपनाएं. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ अधिक काम करना पड़ सकता है. पुराने किए गए कामों की पेंडिंग आज खत्म करनी होगी. अधिकारियों के द्वारा आज आपको बात-बात पर रोक-टोक की जा सकती है. आपके कार्य पर नजदीकी निगाह रखी जाएगी. कोई भी कार्य पूरी जिम्मेदारी और पेपर वर्क कंप्लीट करके करें. आपके विरुद्ध गुप्त शत्रु षड्यंत्र कर सकते हैं.आज करियर में काफी धीमी प्रगति होगी, लेकिन आज के दिन की गई मेहनत से बेहतर और स्थाई परिणाम प्राप्त होंगे. हेवी मशीनरी, कंस्ट्रक्शन और लेबर से रिलेटेड कार्य करने वाले लोगों के लिए आज का दिन काफी शानदार है.

Finance / फाइनेंस : आज आपके द्वारा काफी अधिक मेहनत करने के बाद पैसा आना शुरू होगा.लगातार प्रयासों से आर्थिक स्थिति बेहतर होगी. प्रॉपर्टी या किसी अन्य कार्य की कमीशन के रूप में धीमे-धीमे धन आगमन होगा. प्रॉपर्टी लोहा या किसी लंबी अवधि की योजना में निवेश करना लाभदायक रहेगा. शॉर्ट मनी जैसे जुआ, सट्टा, ट्रेडिंग से नुकसान होने की संभावना है. फाइनेंशियल मैटर में आज आपको सतर्क रहना होगा अन्यथा फ्रॉड होने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज वैवाहिक जीवन या प्रेम संबंधों में काफी गंभीरता रहेगी.उम्र से बड़े व्यक्तियों के साथ आज आप अपने मन की बात करेंगे. उनके प्रति आपके मन में आकर्षण की वृद्धि होगी. आज पार्टनर के साथ समय व्यतीत करेंगे. अपनी जिम्मेदारियां को समझेंगे, साथ ही आज रोमांस की जगह महत्वपूर्ण बातों पर लंबी चर्चा हो सकती है. घर में पुराने विवाद से संबंधित कोई महत्वपूर्ण लिया जा सकता है. आज अपनी चुप्पी को बढ़ाकर दूरियां बढ़ने का काम करेंगे, इसलिए किसी भी बात को स्पष्ट रूप से कहें

Lucky Number / शुभ अंक : 6

Lucky Color / शुभ रंग : काला

आज का उपाय : आज चींटी को भुना आटा, कुत्ते को मीठी रोटी पर सरसों का तेल लगा कर और कौवे को खाने को पनीर डालें.