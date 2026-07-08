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Numerology Prediction 7 : मूलांक 7 वालों आपकी मेहनत दिलाएगी बड़ी सफलता, शॉर्टकट अपनाने से हो सकता है नुकसान

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु की डबल ऊर्जा से आज आपकी सिचुएशन काफी रहस्यमई रहेगी आपके अंदर का इंसान आपके लिए अलग से कार्य करेगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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Numerology Prediction 7 : मूलांक 7 वालों आपकी मेहनत दिलाएगी बड़ी सफलता, शॉर्टकट अपनाने से हो सकता है नुकसान
अचानक आज आपकी इनकम में देखने को मिलेगी बढ़ोतरी.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आप अध्यात्म की ओर आकर्षित होंगे. किसी कार्य के प्रति आपकी लगन और गंभीर रिसर्च से बेहतर परिणाम हासिल होंगे. भटकाव की स्थिति में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. आज आपको मानसिक रूप से किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, डाटा से संबंधित कार्य, आयुर्वेद, ऑनलाइन बिजनेस में आज लाभ की सिचुएशन रहेगी.काफी समय से अटका हुआ कोई बड़ा काम आज अचानक आपके मन में बेहतरीन आइडिया आने से पूरा हो सकता है. किसी विदेशी क्लाइंट से बिजनेस में बढ़ोतरी मिलेगी.काफी समय से वीजा के लिए प्रयासरत जातकों को आज सफलता मिलने की संभावना है. आज ज्यादा समय अकेले में व्यतीत ना करें, अन्यथा ओवरथिंकिंग या मूड स्विंग्स की समस्या बढ़ेगी. टीम के साथ मिलकर काम करें, गलती होने की संभावना नहीं रहेगी. किसी भी कार्य में सफलता के लिए शॉर्टकट अपनाना नुकसानदायक रहेगा.आज व्यवसाय और करियर के लिए प्लान बी तैयार करें.

Finance / फाइनेंस: अचानक आज आपकी इनकम में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.पहले से की गई पॉलिसी के माध्यम से धन लाभ होगा. विदेशी डील के माध्यम से आज व्यावसायिक लाभ की स्थिति बनेगी. लाभ के साथ-साथ आज खर्चों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. घूमने फिरने, धार्मिक आयोजन और घर में किसी के स्वास्थ्य पर आपका धन खर्च हो सकता है. गोल्ड और प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने के लिए आज का दिन शानदार है.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभ करेगा. शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करने से लाभ की संभावना कम है. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में लापरवाही ना करें,किसी भी स्कैमर से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज आपका मन काफी आध्यात्मिक रहेगा. लोगों से दूर रहने का प्रयास करेंगे. अचानक आपके जीवन में आपसे काफी दूर रहने वाले इंसान से आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी. ऑनलाइन आपकी मुलाकात प्रेम संबंधों में बढ़ सकती है. वैवाहिक जीवन में कम्युनिकेशन गैप की वजह से दूरियां बढ़ेंगी. रिश्तो में आज आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए. अन्यथा गलत रहनी रिश्तो को खराब करेगी.पार्टनर आपके व्यवहार को लेकर काफी चिंतित रह सकता है. आज आप सुकून की तलाश में रहेंगे.परिवार और मित्रों से दूर कहीं अकेले में समय व्यतीत करने का प्रयास करेंगे. ओवरथिंकिंग और प्यार में धोखा आपको मानसिक तनाव दे सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक : 5
Lucky Color / शुभ रंग : व्हाइट 

आज का उपाय : आज गली में घूमने वाले कुत्तों को दूध पिलाएं और सन्यासी लोगों की सेवा करें.

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