Numerology Prediction 6 : मान-सम्मान और प्रतिष्ठा में होगी बढ़ोतरी, शादी की बात हो सकती है पक्की

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आपको कंफर्ट जोन में रहकर कार्य करने में मजा आएगा. कम मेहनत में आपको बेहतर परिणाम हासिल हो सकते हैं. दिमाग आपका तेज चलेगा. कभी-कभी बीच में भ्रम की स्थिति बनेगी. जिससे सब कुछ छोड़कर परिवार के साथ समय व्यतीत करने का मन होगा. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपकी लग्जरियस और पर्सनैलिटी देखकर क्लाइंट आपकी तरफ आकर्षित होंगे. ऑनलाइन मीटिंग या प्रेजेंटेशन से लाभ की स्थिति बनेगी.आपका अट्रैक्शन आज काफी पीक पर रहेगा. आज किसी महिलाकर्मी का सहयोग प्राप्त होगा.ऑफिस में अधिकारी आपकी परफॉर्मेंस से काफी खुश नजर आएंगे. प्रमोशन या बोनस के साथ शाबाशी मिलेगी. ओवर एक्साइटमेंट में झूठ का सहारा ना लें. अन्यथा बाद में दिक्कत का सामना करना पड़ेगा. कोई सरकारी टेंडर या कॉन्ट्रैक्ट आज पास हो सकता है.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होने की संभावना है.चारों तरफ से मानो धन की बारिश हो सकती है. बोनस,इंक्रीमेंट और गिफ्ट के रूप में धन प्राप्त हो सकता है.किसी कार्य की कमीशन के रूप में भी धन लाभ होने की संभावना है. ब्यूटी प्रोडक्ट और घर की लग्जरियस, डेकोरेशन और अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए आपका धन खर्च होगा. सिल्वर या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना सेफ रहेगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए प्लानिंग करें.लोन अथवा उधारी से बचे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : सिंगल जातकों के जीवन में आज नए प्यार की एंट्री हो सकती है.विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. लव मैरिज के लिए घर वालों से बातचीत में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. आज आपका अट्रैक्शन इतना अधिक होगा कि एक साथ मल्टीप्ल अफेयर हो सकते हैं.वैवाहिक जीवन में आज रोमांस का मौका मिलेगा. साथ में घूमना फिरना या कोई सरप्राइज डिनर आप दे सकते हैं.घर में आज छोटी पार्टी का आयोजन हो सकता है. इससे घर की सदस्यों के साथ संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी. जीवनसाथी या प्रेम संबंधों में डाउट करने से झगड़े की संभावना हो सकती है.किसी भी पुराने विवाद में सॉरी बोलकर आज आगे बढ़े.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : क्रीम

आज का उपाय : आज किसी गरीब अथवा जरूरतमंद व्यक्ति को देशी घी और सफेद साबुत चावल का दान सामर्थ्य अनुसार करें.