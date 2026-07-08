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Numerology prediction 5: कम्युनिकेशन स्किल दिलाएगी विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ, वैवाहिक रिश्तों में बढ़ सकती हैं दूरियां

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 5 है. यानि की आज बुध और केतु की ऊर्जा सक्रिय रहेगी. आज कम्युनिकेशन के माध्यम से लाभ और प्रगति का दिन है. आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है.

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Numerology prediction 5: कम्युनिकेशन स्किल दिलाएगी विदेश से जुड़े कारोबार में लाभ, वैवाहिक रिश्तों में बढ़ सकती हैं दूरियां
आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपको मिलेगी कामयाबी

Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आज आपका दिमाग काफी तेज चलेगा.आवश्यकता के अनुसार आप बार-बार प्लान में चेंज कर सकते हैं.किसी भी बदलाव के लिए आपको मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए. आर्थिक स्थिति मजबूत हो सकती है. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज किसी महत्वपूर्ण मीटिंग या प्रेजेंटेशन में आपको कामयाबी मिलेगी. आपके द्वारा किए गए प्रयासों से और क्विक डिसीजन मेकिंग पावर से आपको मल्टीटास्किंग का मौका मिलेगा. एक साथ कई डील फाइनल हो सकती है. सेल्स और मार्केटिंग या किसी भी प्रकार से पब्लिक डीलिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बेहतरीन सफलता लेकर आया है. ईमेल अथवा ऑनलाइन मीटिंग से आज विदेश से संबंधित किसी क्लाइंट से आपको लाभ हो सकता है. एक्साइटमेंट या टारगेट को पूरा करने के लिए झूठ या किसी प्रकार का छल ना करें. अन्यथा लीगल इशू हो सकते हैं. काफी समय से सरकारी दफ्तर में अटके हुए कार्य आज आगे बढ़ सकते हैं.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर रहेगी. अचानक बड़े धन लाभ होने की उम्मीद है.बिजनेस में आपकी सेल अचानक से काफी ज्यादा पड़ सकती है. ऑनलाइन बिजनेस,टूर एंड ट्रेवल्स से आपको धन लाभ होगा.आज कमीशन के रूप में आपको मोटा धन प्राप्त हो सकता है.नया मोबाइल अथवा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, ट्रैवलिंग और घर के सदस्यों के साथ शॉपिंग पर आपका धन खर्च हो सकता है. अनावश्यक खर्च को कंट्रोल करना होगा.शॉर्ट टर्म में इन्वेस्टमेंट करना आज लाभदायक रहेगा.शेयर बाजार अथवा ट्रेडिंग में किस्मत आजमा सकते हैं. ऑनलाइन पेमेंट करते समय सतर्कता रखनी होगी. धोखा या गलत पेमेंट से लॉस हो सकता है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज किसी समझदार व्यक्ति के साथ ऑनलाइन चैटिंग के माध्यम से बातचीत शुरू हो सकती है. यह संबंध प्रेम संबंधों में परिवर्तित हो सकते हैं. कार्य में अधिक व्यस्तता की वजह से वैवाहिक जीवन में दूरियों का एहसास होगा. जीवनसाथी को समय दें और उसकी बातचीत को समझने का प्रयास करें. परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको सपोर्ट मिल सकता है. पहले से चले आ रहे विवाद आज आपकी समझदारी से खत्म हो सकते हैं. रिश्तो में आज झूठ का सहारा ना लें. अन्यथा रिश्तो के बिगड़ने की संभावना रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 4
Lucky Color / शुभ रंग : सिलेटी 

आज का उपाय : हरे रंग की साड़ी और श्रृंगार का सामान किसी महिला किन्नर को दान करें एवं उससे आशीर्वाद प्राप्त करें.

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