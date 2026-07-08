Numerology Prediction 4: करियर में आज अचानक बदल सकती है किस्मत, बड़ी सफलता के साथ सतर्क रहने की भी जरूरत

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 4 होता

है. आज आपके करियर में अनप्रिडिक्टेबल चेंज हो सकता है.कुछ कामों में आपके द्वारा रिस्क लिया जा सकता है. किसी रहस्यमई खोज में आप लगे रहेंगे. विदेश से संबंधित कार्यों में आज सक्रियता दिखेगी. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय आपके लिए.

Career / करियर : आज करियर में सिचुएशन काफी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी. अचानक कई बड़े कार्य बन सकते हैं.कोई बड़ी डील हो सकती है. अचानक आपको ट्रांसफर दिया जा सकता है, या फिर आज आपकी लॉटरी लग सकती है,आपको प्रमोशन दिया जा सकता है. ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से किए गए कार्यों में सफलता आसानी से हासिल होगी. कोई भी कमिटमेंट या डील करते समय लीगल पेपर्स सही से पढ़ें, अन्यथा धोखा या फ्रॉड होने की संभावना है. किसी सरकारी विभाग में अटका हुआ कार्य आपके द्वारा रिश्वत देने के कारण और अटक सकता है. आज का दिन डिजिटल मार्केट का है पर सतर्क रहकर कार्य करने होंगे. ऑफिस या कार्यक्षेत्र में गुप्त शत्रुओं से सावधान रहना होगा. आज के दिन या तो बड़ी कामयाबी हासिल होगी या फिर बड़ी असफलता.

Finance / फाइनेंस: अप्रत्याशित रूप से आपकी इनकम में आज बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. अचानक बड़ा धन लाभ होगा.शेयर बाजार,ट्रेडिंग,लाइजनिंग या किसी भी कार्य के कमिशन से धन प्राप्ति की संभावना है. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट की खराबी या नए गैजेट खरीदने, गाड़ियों के शौक पूरे करने, सामाजिक रूप से शो ऑफ करने पर आज आपका धन खर्च हो सकता है. रिस्क लेकर आज धन कमाने का प्रयास किया जाएगा.अधिक संभावना इसमें आपके जीतने की है. रिस्क लेते समय सावधान रहना होगा. सतर्क रहकर लाभ कमा सकते हैं. जरा सी लापरवाही आपको लॉस कर सकती है. तुरंत अमीर करने वाली स्कीमों से दूर रहे. लाभ के पैसे को सेविंग्स ना करें उसे घुमाते रहे अन्यथा डूब सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आपके व्यवहार में परिवर्तन देखकर पार्टनर को भ्रम की स्थिति रहेगी. सिंगल जातकों के लिए आज किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या विदेशी व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन हो सकता है. नए प्रेम संबंधों में भरोसा कम करें अन्यथा धोखा भी हो सकता है. वैवाहिक जीवन में किसी तीसरे व्यक्ति की एंट्री से तनाव की स्थिति बन सकती है, बात को स्पष्ट करें. मन में अपने आप खयाली पुलाव ना पकाएं. पुराने विवाद में आज फिर से सक्रियता देखने को मिल सकती है. झगड़े से बचने के लिए कुछ समय शांत रहें और परिस्थितियों को समझने का प्रयास करें. पार्टनर के साथ शक और विवाद की स्थिति में ब्रेकअप हो सकता है. सारी सिचुएशन क्लियर करके इसे दूर करने का प्रयास करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : ब्लैक

आज का उपाय : आज 21 दूर्वा की गांठ और एक नारियल गणेश जी को अर्पित करें.