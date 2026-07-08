Numerology Prediction 3: आज आपकी सलाह और ज्ञान से बनेंगे बड़े काम, जीवनसाथी का साथ दिलाएगा नए मौके

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपके मन में रहस्य और खोज, दिमागी कसरत, अनप्रिडिक्टेबल चेंज और मनी सब कुछ एकसाथ चलेगा. आज आप लोगों को ज्ञान और बेहतर सलाह देंगे. आपकी कम्युनिकेशन पावर काफी मजबूत रहेगी. परिवार का अभूतपूर्व सपोर्ट मिलेगा. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : टीचिंग के सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बहुत बड़ा अचीवमेंट वाला दिन है.आज आपके द्वारा सिखाया या बताया गया हिट होगा.लोग आपके दीवाने बन जाएंगे.किसी विदेशी क्लाइंट के माध्यम से आज आपको किसी कार्य में कामयाबी मिल सकती है. किसी भी प्रकार के प्रोजेक्ट या डील की सफलता के लिए झूठ का सहारा आपको लीगल मैटर में फंसा सकता है. शिक्षा, मीडिया और धर्म से जुड़े व्यवसाय में आज स्थिति लाभकारी रहेगी. आपकी सफलता की चाबी आपके ज्ञान से है.

Finance / फाइनेंस : ऑनलाइन क्लासेस या टीचिंग, काउंसलिंग किसी कार्य की लाइजनिंग या पूर्व में किए गए कार्यों से आज धन लाभ होगा. आर्थिक स्थिति स्थाई रूप से मजबूत होगी.बच्चों की शिक्षा पर आज आपका धन खर्च हो सकता है. किसी आवश्यक कार्य से ट्रैवलिंग अथवा परिवार या मित्रों के साथ घूमने पर धन खर्च हो सकता है. आज लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं.शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या शार्ट मनी आपको नुकसान कराएगा. आपके खर्चों में जबरदस्त वृद्धि हो सकती है.घरेलू चीज खरीदी जा सकती है. आज सोना या प्रॉपर्टी खरीदना शुभ रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज मन अध्यात्म की राह पर अकेले या ज्ञान की चर्चा करने का रहेगा. किसी गंभीर व्यक्तित्व अथवा गुरु समान व्यक्ति के साथ आज आपके रिश्ते डेवलप हो सकते हैं. संबंधों में सम्मान की भावना रहेगी. जीवनसाथी की सलाह गंभीरता से लें एवं उसकी भावनाओं को समझें. साथ में मिलकर काम करें. बच्चों के साथ समय व्यतीत करें. परिवार का सपोर्ट मिलेगा. घर में बड़े बुजुर्गों से बातचीत करें. उनका आशीर्वाद लें. किसी भी प्रकार की कम्युनिकेशन गैप से विवादित स्थिति बन सकती है.इसलिए बातचीत को तुरंत स्पष्ट करें.परिवार के साथ कहीं घूमने का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हरा



आज का उपाय : आज गुरु अथवा साधु,सन्यासी या किसी मंदिर के पुजारी को दक्षिणा स्वरूप कुछ राशि भेंट करें एवं उनका आशीर्वाद प्राप्त करें.