Numerology Prediction 2: मूलांक 2 वालों आज ऑफिस में बढ़ सकता है काम का दबाव, रिश्तों में भी रह सकती है नाराजगी

Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आपकी मानसिक स्थिति काफी संवेदनशील रहेगी. आज काफी सोच समझ कर निर्णय करेंगे. आर्थिक निर्णय जल्दबाजी में ना करें . आज अकेले में बैठकर ज्यादा सोच विचार से मानसिक अवसाद की स्थिति बन सकती है. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज करियर में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी. अधिकारियों के द्वारा आपके ऊपर काम का प्रेशर रह सकता है. आज कोई बड़ा प्रोजेक्ट आपके द्वारा अकेले लीड करने का साहसिक निर्णय लिया जा सकता है. आपके द्वारा अकेले में बेहतर कार्य किया जा सकता है. टीम के सदस्यों की कार्यप्रणाली आपको इरिटेड कर सकती है. आप आज बिजनेस के लिए बेहतर प्लान या स्ट्रेटजी तैयार कर सकते हैं. आज आप को अकेले में ओवरथिंकिंग से लड़ना है.

Finance / फाइनेंस: आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. आपके पूर्व प्रयासों से आज धन की प्राप्ति हो सकती है.कोई बड़ा प्रोजेक्ट आज फ़ाइनल हो सकता है जिसकी कमीशन से धनलाभ होगा. आपके द्वारा आज शार्ट मनी का किया प्रयास व्यर्थ जा सकता है. शार्ट टर्म इन्वेस्टमेंट आज लाभदायक रह सकता है. लिक्विड फंड या समुद्री व्यवसाय में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं. आज उधार दिया गया धन बापस आपने की संभावना नहीं रहेगी.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज काफी नीरसता रहेगी. कम्युनिकेशन गैप की बजह से आज रिश्तों में दूरियां बढ़ सकती है. वैवाहिक जीवन में एकदूसरे पर शक करने की बजह से विवाद हो सकता है. आज का दिन काफी समझदारी से चलने और कम बोलने का है. रिश्तों में आज आपको अपनी बात स्पष्ट रूप से कहनी चाहिए. दिल की बात आज कहने से पुराने विवाद खत्म हो सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : महरून

आज का उपाय : कुष्ठ रोगी अथवा विधवा महिलाओं को भोजन और जल वितरण करके आशीर्वाद लें.