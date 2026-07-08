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Numerology Prediction 1: मूलांक 1 वालों को करियर में रुकावटों के बाद मिलेगी सफलता, रिश्तों में रह सकते हैं कन्फ्यूज

आज दिन का अंक 7 है और  मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है.आज सूर्य और केतु की ऊर्जा से आज आप लीडर के रोल में तो नजर आएंगे पर आप काफी कंफ्यूज रह सकते हैं. 

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Numerology Prediction 1: मूलांक 1 वालों को करियर में रुकावटों के बाद मिलेगी सफलता, रिश्तों में रह सकते हैं कन्फ्यूज
आज करियर में आपको मिल सकता है लीड करने का मौका

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आपके सामने कंफ्यूजन की सिचुएशन आ सकती है. आज आप काफी मासूमियत से कार्य करेंगे. छोटी छोटी बातों पर आप जिद पर अड़ सकते हैं.आपके द्वारा किसी भी कार्य का बेहतर प्रबंध किया जाएगा.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आज करियर में आपको लीड करने का मौका मिल सकता है. टीम के लोग और सहकर्मी आपके दिए आदेश का अनुपालन करेंगे. पॉलिटिक्स और अथॉरिटी से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन बहुत शानदार है. सरकारी किसी विभाग में आज कोई भी फाइल क्लियर हो सकती है. कोई बड़ा टेंडर या लाइसेंस आज फाइनल हो सकता है.आपके द्वारा किये गये कार्य के क्रेडिट कोई और क्लेम कर सकता है. आपके पीछे षड़यंत्र किया जा सकता है. महत्वपूर्ण बैठक या प्रेजेंटेशन में आपको कामयाबी मिल सकती है. 

Finance / फाइनेंस: आज आर्थिक स्थिति काफी अनप्रिडिक्टेबल रहेगी. कई बार रुकावट के साथ कोई सरकारी विभाग से पेमेंट रिलीज हो सकता है. बड़ी डील मिलने से आपको बोनस या सैलरी में इंक्रीमेंट भी मिल सकता है. आज आपका धन अपने स्टेटस को मजबूत करने पर खर्च होगा. नई गाड़ी की खरीद, घर के इंटीरियर डेकोरेशन, लेनदेन में गिफ्ट आदि पर धन खर्च हो सकता है. सामाजिक रूप से मजबूती के लिए दिखावे पर खर्च करने से धन की बर्बादी होगी. अस्पताल में किसी के स्वास्थ्य पर धन खर्च होने की संभावना है. प्रॉपर्टी या लॉन्ग टर्म में सेफ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो. ऑनलाइन स्कैमर से सावधान रहें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में एकांकी जीवन व्यतीत करने का मन होगा. किसी बड़े नामी व्यक्ति के साथ आपका अट्रैक्शन बढ़ सकता है. काफी समय से विवाह योग्य जातकों के विवाह की बात आगे बढ़ सकती है. परिवार में पिता के साथ वाद विवाद या बहस ना करें अन्यथा करियर और रिश्तो में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. वैवाहिक जीवन में बातचीत करते समय संयम रखें. ईगो बीच में आने की वजह से दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है. रिश्तो में आज आपको किसी भी प्रकार का शक करना नुकसानदायक रहेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky  Color / शुभ रंग :  ऑफ व्हाइट 

आज का उपाय : आज पिता अथवा पिता समान किसी व्यक्ति की सेवा करें और आशीर्वाद लें.

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