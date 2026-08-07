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07 August 2026 Numerology Horoscope 7 : जल्दबाजी और भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा निर्णय न करें

आज के दिन का अंक 7 और आपका मूलांक 7 है. आज केतु की दोहरी ऊर्जा आपको एकांत की तरफ आकर्षित करेगी. आज आपके अंतर्ज्ञान से बेहतर निर्णय लेने में मदद मिलेगी. आइये जानते हैं मूलांक 7 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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07 August 2026 Numerology Horoscope 7 : जल्दबाजी और भावनाओं में आकर कोई भी बड़ा निर्णय न करें
आज जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी.

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज कोई भी निर्णय जल्दबाजी में ना करें. अपने विवेक का इस्तेमाल करके बेहतर निर्णय करें.आपकी नेतृत्व क्षमता काफी बेहतर रहेगी. एकांत में आज आप किसी भी गंभीर मसले पर बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर

आज ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपके प्रयासों से सफलता हासिल होगी. रिसर्च,शिक्षा और मेडिकल सेक्टर में जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है.आज आपको अपने स्किल का प्रयोग करके कामों को अपने अनुभव के आधार पर खत्म करना है.ऑफिस के किसी वरिष्ठ अधिकारी के द्वारा आपको बेहतर गाइडेंस मिलेगी. आपके आत्मविश्वास से आसानी से कार्य पूरे होंगे. किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में आपके द्वारा बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा.उच्च अधिकारी आपकी विश्लेषण और कार्य क्षमता से प्रभावित होंगे. कार्य से संबंधित कोई भी स्ट्रेटजी किसी के साथ शेयर ना करें. व्यवसाय में आपको आज बेहतर लाभ मिल सकता है.आपकी रणनीति से आपके कंपीटीटर्स आपके सामने टिक नहीं पाएंगे.किसी भी अनुबंध को आज सोच समझकर पूरा करें.

Finance / फाइनेंस

 आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत और स्थिर हो सकती है. आज आपको बचत पर ध्यान देना होगा.इन्वेस्टमेंट में किसी भी प्रकार की जल्दबाजी न करें. पूरी जानकारी अथवा किसी एक्सपर्ट की सलाह लेकर विदेश से संबंधित किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें. रुका हुआ पेमेंट आज आपको मिल सकता है. इन्वेस्टमेंट के दौरान कोई भी जोखिम न उठाएं. घर के किसी बुजुर्ग व्यक्ति के द्वारा आज आपका आर्थिक सपोर्ट किया जा सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन

आज जीवनसाथी के साथ आपके रिश्तों में मजबूती आएगी. एक दूसरे के प्रति समझ और भरोसा बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में जितनी अधिक ईमानदारी रहेगी उतना रिश्ता गहरा रहेगा. किसी तीसरे व्यक्ति के प्रभाव में गलतफहमी होने की संभावना है.किसी भी गलतफहमी या विवाद की स्थिति में ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से समाधान करने का प्रयास करें.अविवाहित लोगों के विवाह की बातचीत में थोड़ा संघर्ष हो सकता है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.जीवनसाथी के साथ आउटिंग या सरप्राइज डिनर प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 5
Lucky Color / शुभ रंग : हरा  

आज का उपाय : आज किसी नदी के किनारे बैठकर 15 मिनट मौन व्रत करें, अथवा मेडिटेशन करें.

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