Numerology Prediction 9 : मेहनत, जोश और लीडरशिप क्वालिटी के साथ करियर में होगी प्रगति

Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपके कार्य करने की क्षमता में वृद्धि होगी. आपका जोश आज सातवें आसमान पर रहेगा. कोई भी चुनौतीपूर्ण कार्य आपके द्वारा आसानी से कर दिया जाएगा. किसी भी कार्य में जल्दबाजी या रूड बिहेवियर आपको नुकसान दे सकता है. आइए जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपकी मेहनत और सक्रियता काफी अधिक होगी. किसी भी कार्य को आप पूरी ऊर्जा और जोश के साथ पूरा करने का प्रयास करेंगे. करियर में आज कोई महत्वपूर्ण दायित्व आपको दिया जा सकता है. आपके प्रमोशन या इंक्रीमेंट होने की संभावना भी बन रही है. उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत करते समय संयम और भाषा शैली बेहतर रखें. अन्यथा बनते हुए कार्य बिगड़ सकते हैं. ऑफिस में अन्य साथियों के साथ अपना व्यवहार बेहतर रखें एवं मिलकर कार्य करने का प्रयास करें. आज आपके क्विक डिसीजन से व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. आपका बड़ा हुआ आत्मविश्वास किसी भी क्लाइंट के साथ आपकी डील फाइनल करने में आपकी मदद करेगा. नए ग्राहकों के साथ संबंध बेहतर बनेंगे. अति आत्मविश्वास और ज्यादा जोश में आकर रिस्की डिसीजन ना करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है. पहले से रुके हुए कई कार्य आज आपके प्रयासों से बनेंगे. इनकम को इंक्रीज करने के लिए कई निर्णय आपके द्वारा दिए जा सकते हैं. प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से कमीशन की प्राप्ति होगी. घर में या कोई विवादित प्रॉपर्टी के कार्य के आज निष्पादन होने से धन लाभ होगा. अपने खर्च पर कंट्रोल करने का प्रयास करें और इन्वेस्टमेंट में ध्यान केंद्रित करें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में आपकी ऊर्जा काफी आकर्षक और जोश से भरी हुई रहेगी. आप अपनी फिलिंग्स को पार्टनर के साथ शेयर करें. दोनों तरफ से एक दूसरे के प्रति रोमांटिक एनर्जी एक्टिव होगी. आज फिजिकल और मेंटल रोमांस का मौका मिलेगा. छोटी-छोटी बातों पर एक्शन ना लें. बातचीत में नरमी रखें. वैवाहिक जीवन में आज जीवनसाथी के साथ रिश्तों में मजबूती आएगी. आपस में प्रेम बढ़ेगा एवं सहयोग की भावना से कोई भी कार्य आसानी से होगा. पार्टनर की फिलिंग्स को समझने का प्रयास करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज लाल चंदन शिवलिंग पर अर्पित करें एवं हनुमान जी के चरणों में नारियल रखें.