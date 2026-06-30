Numerology prediction 8 : करियर में आज अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ करना होगा काम

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होता है. आज के दिन की ऊर्जा आपके धैर्य की परीक्षा लेगी. आपके द्वारा जल्दबाजी में किए गए कार्यों से दिक्कत होगी. धीरे-धीरे आप अपने निरंतर प्रयास करते रहे. इससे आपको स्थाई सफलता प्राप्त होगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : ऑफिस में आज आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी और मेहनत के साथ कार्य करना होगा. आपकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर उच्च अधिकारी आपके इंक्रीमेंट के बारे में विचार कर सकते हैं. कार्य में बार-बार रूकावट या कानूनी बाधा आ सकती है. जिस धैर्य के साथ सुलझाना होगा. आज के दिन आपके अनुशासन से आपको सफलता हासिल होगी. बार-बार रुकावट से परेशान ना हों. व्यवसाय में अपने अनुभव और मेहनत का प्रयोग करके बेहतर परिस्थितियां बनाने का प्रयास करें. नया व्यापार शुरू करने के लिए समय अनुकूल नहीं है. कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले एक बार अवश्य सोचें और उसकी पूरी जानकारी करें.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मेहनत और संघर्ष के बाद दिन के अंत में जाकर बेहतर होगी. आपको वित्तीय मामलों में धैर्य रखना होगा. अपने खर्चों को नियंत्रण में लेना होगा. बचत बढ़ाने पर आपका ध्यान केंद्रित करना होगा. आर्थिक सुरक्षा के लिए भविष्य से संबंध बेहतर योजनाएं बनाएं. हेवी मशीनरी अथवा घर में कंस्ट्रक्शन पर आपका धन खर्च हो सकता है. आज के दिन उधार लेकर व्यापार करने से आपको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज गंभीरता आपकी नीरसता का परिचय देगी. आज रिश्तो को लेकर आपकी ईमानदारी आपके रिश्तों को सहज बनाएगी. अपनी फिलिंग्स को पार्टनर के साथ व्यक्त करें. समय निकालकर बातचीत और घूमने का प्लान करें. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. आपके केयरिंग नेचर से पार्टनर के साथ संबंधों में मधुरता बढ़ेगी. वैवाहिक जीवन में आज आपकी जिम्मेदारियों में बढ़ोतरी हो सकती है. घर की जिम्मेदारियां आपके कंधों पर डाली जा सकती है. बच्चों और माता-पिता से संबंधित जिम्मेदारियां में आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना होगा. परिवार के साथ समय व्यतीत करने से रिश्ते बेहतर होंगे.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : आज नहाने के पानी में दो बूंद कपूर का तेल मिलाकर स्नान करें. इससे आपको मानसिक शांति प्राप्त होगी.