Numerology Prediction 3 : दैनिक इनकम के अलावा कमीशन या इंसेंटिव से प्राप्त हो सकता है मोटा धन

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज आपके आत्मविश्वास और ज्ञान से करियर में आगे बढ़ने के लिए कोई बेहतर योजना आ सकती है.आपकी सलाह लोगों को लाभान्वित करेगी. आइए जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपकी नॉलेज और एक्स्ट्रा आत्मविश्वास की वजह से ऑफिस में किसी महत्वपूर्ण कार्य को आपके द्वारा पूरा किया जा सकता है. आपके कार्यक्षेत्र में बदलाव अथवा महत्वपूर्ण जिम्मेदारी देकर आपको प्रमोट किया जा सकता है. आज के दिन आप एक अच्छे सलाहकार के रूप में कार्य कर सकते हैं. आपकी योग्यता और अनुभव आज दोनों कार्य करेंगे. व्यापार में आपकी स्ट्रेटजी से लाभ के अवसर बनेंगे. आपका अनुभव और निर्णय करने की तेज क्षमता से व्यवसाय को गति प्राप्त होगी.आज किसी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट की बैठक में आपके द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन लोगों को काफी पसंद आ सकता है.

Finance / फाइनेंस : आर्थिक स्थिति आज काफी मजबूत हो सकती है. दैनिक इनकम के अलावा किसी कार्य के माध्यम से आपको कमीशन या इंसेंटिव के रूप में धन प्राप्त हो सकता है. अपने खर्चों को कंट्रोल में रखने का प्रयास करें. सेविंग्स पर फोकस करें. भविष्य की सुरक्षा के लिए आज आर्थिक योजना बनाकर चलना बेहतर होगा. कोई भी बड़ा इन्वेस्टमेंट आवेश में ना करें. अति आत्मविश्वास या जल्दबाजी आपको नुकसान कर सकती है. इसलिए पहले एक्सपर्ट की सलाह लें और पूरी रिसर्च के बाद आगे बढ़े.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : लव लाइफ में एक दूसरे के प्रति भरोसा बढ़ेगा. आज पॉजिटिव एनर्जी एक्टिव रहेंगी. रिश्तो में समझदारी उसे मजबूती प्रदान करेगी. अपने पार्टनर के साथ आज किसी भी मुद्दे पर खुलकर बातचीत करें. अपनी भावनाओं को पार्टनर के सामने व्यक्त करें. आज पार्टनर के साथ लंबी धार्मिक या आध्यात्मिक चर्चा हो सकती है. परिवार में पहले से चल रहे विवाद या किसी भी निर्णय में आपको दखल देकर खत्म करना होगा. जीवनसाथी के साथ आज संबंधों में नजदीकियां आएंगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : सफेद

आज का उपाय : आज शुद्ध जल में हल्दी मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करें.