30 August 2026 Numerology, Horoscope 3: विवाद से बचें, आर्थिक स्थिति होगी मजबूत

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. अधिक ज्ञान की वजह से ओवर कॉन्फिडेंस में किसी के साथ बहस ना करें. व्यवसाय और निवेश के दौरान सतर्क रहें. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आपका ज्ञान और निर्णय लेने की क्षमता काफी शानदार रहेगी. कार्य स्थल पर किसी बड़ी मीटिंग में डिस्कशन के दौरान आपकी बात को काफी महत्व दिया जा सकता है. अपने ज्ञान की वजह से किसी भी अधीनस्थ कर्मचारी एवं सहयोगियों से विवाद ना करें. एजुकेशन, मार्केटिंग, प्रबंधन से संबंधित जातकों को आज व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. पुराने रिफरेंस के माध्यम से नई डील मिल सकती है. नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज का दिन काफी शानदार है. जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें. किसी भी नए कार्य की पूरी योजनाएं एवं स्ट्रेटजी तैयार करने के बाद ही निर्णय करें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत होगी. किसी व्यक्ति के पास उधार दिया गया धन आज वापस मिलने की संभावना है. सोर्स आफ इनकम बढ़ाने के नए आइडिया काफी शानदार रहेंगे. आपकी नॉलेज की वजह से कई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलेंगी. बच्चों की शिक्षा एवं खुद की प्रगति पर आज धन अधिक खर्च होने की संभावना है. समाज में मजबूती के लिए दिखावे पर धन खर्च न करें. सरकारी योजनाओं एवं म्युचुअल फंड में रिसर्च के साथ इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंधों में आपका कॉन्फिडेंस शानदार रहेगा. आपकी बातचीत का तरीका शानदार होगा. लोग आपसे आकर्षित होंगे. किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति के साथ आपका प्रेम संबंध बनने की संभावना है. लिव इन रिलेशनशिप और वैवाहिक जीवन में बातचीत शानदार रहेगी. जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. पारिवारिक निर्णय लेने का आज मौका आ सकता है. किसी भी निर्णय में ओवर कॉन्फिडेंस आपको दिक्कत दे सकता है. समाज में मान सम्मान में प्रगति होगी.नए लोगों के साथ संबंध काफी बेहतर रहेंगे. बेहतर भविष्य को लेकर जीवनसाथी के साथ चर्चा सार्थक रहेगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 9

Lucky Color / शुभ रंग: नारंगी



आज का उपाय: आपको आज किसी केले के वृक्ष की जड़ में हल्दी, केशर मिश्रित जल अर्पित करना है.