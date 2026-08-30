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30 August 2026 Numerology Horoscope 1: लीडरशिप से मिलेगी सफलता, आर्थिक स्थिति में सुधार

आज दिन का अंक 3 है और मूलांक 1 जो कि सूर्य ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है. आज सूर्य और बृहस्पति की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित रहेगा. आज के दिन आपके ज्ञान और और अनुभव की वजह से कोई बड़ी कामयाबी हासिल होगी.

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30 August 2026 Numerology Horoscope 1: लीडरशिप से मिलेगी सफलता, आर्थिक स्थिति में सुधार
मूलांक 01 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आपके ज्ञान स्वाभिमान और लीडरशिप क्वालिटी में वृद्धि होगी. आपके कार्य आसानी से पूरे होंगे. लोग आपसे आकर्षित होंगे.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

आज अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए दिन बेहतर रहेगा.आपकी प्रेजेंटेशन काफी शानदार रहेगी. किसी मीटिंग में आपके द्वारा दी गई जानकारी और प्रेजेंटेशन से आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे. उच्च अधिकारियों को आपकी कार्यशैली काफी पसंद आएगी. बिजनेस में आज आपके ब्रांड का प्रमोशन बेहतर रिजल्ट देगा. कस्टमर के साथ रिलेशन बेहतर होंगे.किसी पुराने जानकार व्यक्ति के द्वारा बड़ी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिलेगी. नए प्रोजेक्ट या बिजनेस को शुरू करने के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. अपने करियर और बिजनेस में तरक्की के लिए आपको बेहतर स्ट्रेटजी प्लान करनी होगी.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति में आज काफी उछाल देखने को मिलेगा. रुके हुए पुराने पेमेंट में आपको प्रगति देखने को मिलेगी. सोर्स आफ इनकम बढ़ सकते हैं. अचानक कोई बेहतर आइडिया आपकी आर्थिक स्थिति को बेहतर ग्रोथ देगा. आज अपनी लाइफ स्टाइल एवं समाज में मजबूती को लेकर आपका धन खर्च होने की संभावना है. बच्चों की शिक्षा एवं जरूरत को पूरा करने पर भी धन खर्च होगा. इन्वेस्टमेंट के लिए आज का दिन बेहतर है. सरकारी योजनाओं में निवेश कर सकते हैं.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिश्तो में आपका कॉन्फिडेंस काफी अधिक रहेगा. आपकी आकर्षण शक्ति शानदार होगी. सिंगल जातकों का अट्रैक्शन किसी आकर्षक व्यक्ति की तरफ हो सकता है. जीवनसाथी के साथ मिलकर फ्यूचर के लिए बेहतर प्लान करेंगे. परिवार के साथ कोई महत्वपूर्ण निर्णय कर सकते हैं. आज रिश्तो में एक दूसरे के प्रति काफी नजदीकियां रहेगी. छोटी-छोटी बातों को इग्नोर करें. बातचीत के दौरान ईगो फिलिंग्स को दूर रखें, अन्य व्यक्तियों से आज अपनी तुलना ना करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3
Lucky  Color / शुभ रंग: केसरिया 

आज का उपाय: नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी और सेंधा नमक मिलाकर स्नान करें एवं हल्दी का टीका मस्तक पर लगाएं.

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