29 August 2026 Numerology Horoscope 9: आत्मविश्वास से रुके काम होंगे पूरे, आर्थिक मामलों में लाभ के योग

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. कार्य को लेकर जल्दबाजी में आप गलती कर सकते हैं. इसलिए धैर्य बना कर रखें. अचानक किसी पुराने मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है. आपके कॉन्फिडेंस से कई रुके हुए कार्य में मूवमेंट दिखाई देगा. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

आज आपकी बेहतर प्रबंधन क्षमता और नेगोशिएशन पावर के मूल्यांकन का दिन है. अधिकारियों के द्वारा आपकी परीक्षा ली जा सकती है. किसी साथी या अधीनस्थ कर्मचारी के साथ कार्य को लेकर मतभेद होने की संभावना है, इसे व्यक्तिगत रूप से ना समझे. पुरानी बंद पड़ी या होल्ड पर पड़ी हुई डील आपके प्रयासों से फिर से सक्रिय हो सकती है. कंस्ट्रक्शन,रियल एस्टेट और फील्ड से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन काफी प्रोग्रेसिव रहेगा. करियर में थोड़ा रिस्क लेकर नए अवसर पैदा कर सकते हैं. पुराने ग्राहकों के माध्यम से कोई नया ऑर्डर मिलने की संभावना रहेगी. आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी हाई रहेगा.बेहतर नेगोशिएशन पावर से किसी बड़ी डील में कामयाबी मिल सकती है.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति आज अन्य दिनों की तुलना में काफी बेहतर रहेगी. किसी पुराने कमिटमेंट या डिसिशन की वजह से आपको बड़ा पेमेंट करना पड़ सकता है. किसी भी व्यक्ति के साथ उधार लेनदेन ना करें. बड़ी खरीदारी या वाहन आदि पर अधिक धन खर्च होने की संभावना रहेगी. समाज में दिखावे या आदेश में आकर कोई बड़ा निर्णय ना करें. शेयर बाजार और रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी से संबंधित सेक्टर में किया गया निवेश काफी लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज आपकी फिलिंग्स काफी एक्टिव रहेंगे आपकी एक्टिविटीज से पार्टनर काफी अधिक प्रभावित हो सकता है. जल्दबाजी में कोई भी रिएक्शन ना दे.आज रिश्ते काफी मजबूत होंगे. प्रोफेशनल लाइफ को निजी जीवन से दूर रखें. सिंगल जातकों के पुराने प्रेम संबंध फिर से हो सकते हैं. वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें. जीवनसाथी के साथ मिलकर कोई बड़ा पारिवारिक निर्णय कर सकते हैं. छोटे भाई बहनों के साथ संबंध मजबूत होंगे. नए प्रेम संबंध एवं विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. समाज में मान सम्मान एवं रुतवे में वृद्धि होगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: महरून

आज का उपाय: आज किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पेट भर के भोजन एवं उसकी आवश्यकता की कोई चीज दान करें.