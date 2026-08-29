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29 August 2026 Numerology Horoscope 8: जिम्मेदारियों से मिलेगी सफलता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी लाभदायक

आज के दिन का अंक है 2 है और मूलांक 8. आज शनि और चंद्र की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज आपको प्रत्येक कार्य में धैर्य रखना होगा. अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करें.

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29 August 2026 Numerology Horoscope 8: जिम्मेदारियों से मिलेगी सफलता, लॉन्ग टर्म प्लानिंग रहेगी लाभदायक
मूलांक 08 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 8 / मूलांक 8: किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. जल्दबाजी में किसी भी चीज का चुनाव करने से बेहतर आपको सही दिशा में प्रयास करने होंगे. अपनी जिम्मेदारियों को समझना होगा. लॉन्ग टर्म प्लानिंग लाभदायक रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

कार्य स्थल पर आपकी बेहतर प्लानिंग और प्रबंधन क्षमता से कई बड़ी कामयाबियां मिल सकती है. उच्च अधिकारियों के द्वारा कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको मिलेगी. आज के दिन आपको जिम्मेदारी और गोपनीयता के साथ कार्य करना होगा. वरिष्ठ अधिकारियों के भरोसे पर खरा उतरना होगा.व्यवसाय में पेंडिंग पेमेंट में सक्रियता देखने को मिलेगी.किसी नए कॉन्ट्रैक्ट में आपके प्रयासों से सफलता मिल सकती है. कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी से संबंधित लोगों को आज कामयाबी मिलेगी. नए बिजनेस की शुरुआत से बेहतर पुराने सिस्टम में सुधार करें.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन में थोड़ा उतार-चढ़ाव रह सकता है. जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें. पूर्व में की गई पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट के माध्यम से प्राप्त धन की समीक्षा अवश्य करें. घर में किसी आवश्यक कार्य की वजह से आपका अधिक धन खर्च होने की संभावना है. बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एवं किसी व्यक्ति को उधार धन दिया जा सकता है. आज फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखें.जल्दबाजी में कोई भी बड़ी कमिटमेंट ना करे. आज के दिन लाभ कमाने की जगह सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करने का है.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज आपकी भावनाएं थोड़ी जटिल रहेगी.प्रेम संबंधों में पार्टनर को आपकी व्यस्तता और गंभीर स्वभाव से दिक्कत हो सकती है. छोटी-छोटी बातों में स्पष्टता आवश्यक होगी अन्यथा गलतफहमी और विवाद होने की संभावना है. सिंगल जातकों का किसी शांत स्वभाव के व्यक्ति के साथ नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है. इंटरकास्ट मैरिज की बातचीत में आज सकारात्मकता देखने को मिलेगी. जीवनसाथी के साथ पारिवारिक और भविष्य को लेकर कोई बड़ी प्लानिंग हो सकती है. किसी धार्मिक यात्रा पर साथ में जाने का प्रोग्राम बन सकता है.

Lucky Number / शुभ अंक: 2
Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी    

आज का उपाय: आज किसी विकलांग व्यक्ति की आर्थिक मदद करें एवं पेट भर के भोजन और वस्त्र इत्यादि जरूरत की सामग्री उसे भेंट करें.

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