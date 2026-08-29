29 August 2026 Numerology Horoscope 7: रिसर्च और रणनीति से मिलेगी सफलता, आर्थिक जोखिम से बचें

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज भीड़भाड़ से दूर रहकर एकांत में आपको आत्म मंथन करना होगा.कोई रहस्यमई सिचुएशन बन सकती है. आपको अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ सकता है. काफी सेंसिटिव रहने की संभावना है. हर बात पर तुरंत प्रतिक्रिया न करें. सोच समझकर निर्णय करें. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आपके बेहतर रिसर्च के माध्यम से किसी बड़े प्लान में कामयाबी मिलेगी.ऑफिस में अधिकारियों के द्वारा काफी बड़ी जिम्मेदारी आपको दिए जाने की संभावना है. एक टीम लीडर के रूप में किसी भी महत्वपूर्ण कार्य में अपनी टीम के सदस्यों को आगे रखें. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन और किसी भी कार्य से संबंधित एनालिसिस में आज का दिन बेहद और शानदार रहने की संभावना हैं. काफी समय से किसी रुके हुए प्रोजेक्ट में आज सक्रियता देखने को मिलेगी. व्यवसाय से संबंधित कोई बेहतर प्रपोजल प्राप्त हो सकता है. कोई नई पार्टनरशिप से संबंधित बातचीत आगे बढ़ेगी. जांच परख करने के बाद फाइनल डिसीजन करें.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है. धन को बचाने की जगह आज सुरक्षित रखने का प्रयास करें. पूर्व में किए गए इन्वेस्टमेंट और पॉलिसी के माध्यम से सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं. किसी जानकार व्यक्ति की समस्याओं से प्रभावित होकर उधार धन ना दें. अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी हो सकती है. मशीनरी और बिजनेस इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट पर धन खर्च होने की संभावना है. शेयर बाजार, ट्रेडिंग और रिस्की इन्वेस्टमेंट से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंधों में आज आप काफी सेंसिटिव रहेंगे. अपनी फिलिंग्स को छिपाकर रखेंगे. आपकी चुप्पी पार्टनर के साथ गलतफहमी पैदा कर सकती है. किसी भी विवाद या गलत फहमी की सिचुएशन में ओपन कम्युनिकेशन के माध्यम से संबंधों को बेहतर बना सकते हैं. सिंगल जातकों के किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ आकर्षक होने की संभावना है. आज का आकर्षण धीरे-धीरे प्रेम संबंधों में बदलेगा. वैवाहिक जीवन में शांत रहकर समय व्यतीत करें. शाम के समय किसी धार्मिक स्थान पर घूमने का प्लान कर सकते हैं. ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग्स की समस्या आपके निजी जीवन को प्रभावित कर सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक: 5

Lucky Color / शुभ रंग: बेंगनी

आज का उपाय: आज शाम के समय अपने कमरे में हल्की रोशनी में बैठकर मेडिटेशन करें एवं एक कागज पर अपनी इच्छा लिखकर तीन बार फोल्ड करके उसे अपने तकिए में रखें.