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29 August 2026 Numerology Horoscope 6: आकर्षण और संबंधों से मिलेगा लाभ, खर्चों पर रखें नियंत्रण

आज के दिन का अंक 2 और मूलांक 6 यानी शुक्र और चंद्र की ऊर्जा से आप रिश्तो को संभालने का कार्य करेंगे. प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना होगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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29 August 2026 Numerology Horoscope 6: आकर्षण और संबंधों से मिलेगा लाभ, खर्चों पर रखें नियंत्रण
मूलांक 06 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 6 / मूलांक 6: किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज आप अपनी लाइफस्टाइल और पसंद से संबंधित कार्यों को करेंगे. आपको अपने काम में प्राथमिकताओं को तय करना होगा. पुराने किसी निर्णय की फिर से समीक्षा करें. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आपका अट्रैक्शन आज इतना अधिक होगा कि लोग आपके साथ जुड़ने का प्रयास करेंगे. आपकी प्रेजेंटेशन शानदार रहेगी. क्लाइंट्स और अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ आपके बेहतर संबंध रहेंगे. फैशन डिजाइनिंग, हॉस्पिटैलिटी, लग्जरियस चीजों की बिजनेस, एंटरटेनमेंट से संबंधित लोगों को आज बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है. आज के दिन आपको ग्राहकों की पसंद पर कार्य करना होगा. नए संबंध आज व्यावसायिक मजबूती देंगे. आपकी जिम्मेदारियां में बढ़ोतरी हो सकती है. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिया जा सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक मामलों में आज का दिन काफी बेहतर रहने की संभावना है. खुद के कंफर्ट और लग्जरियस पर अधिक धन खर्च हो सकता है. घर की इंटीरियर, ब्रांडेड कपड़े, लाइफस्टाइल से संबंधित चीजों के लिए धन खर्च होने की संभावना रहेगी. जल्दबाजी एवं अनावश्यक वस्तुओं की खरीदारी ना करें. खरीदारी करते समय प्राथमिकताओं के आधार पर धन खर्च करें. पुराने किसी पेमेंट को आपके प्रयासों से प्राप्त करने में कामयाबी सकती है. आज इन्वेस्टमेंट करते समय किसी व्यक्ति की बातों में ना आए. सोच समझकर निवेश करें. अनुभवी व्यक्ति की सलाह के माध्यम से शेयर बाजार में किस्मत आजमा सकते हैं.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंधों में आज छोटी-छोटी खुशियों के साथ सेलिब्रेशन होगा. पार्टनर के साथ आज दिल की बात कह सकते हैं. सरप्राइज डिनर या रोमांटिक ट्रिप प्लान करें. प्रेम संबंधों में रोमांटिक पल साथ में बिताने का अवसर मिलेगा. सिंगल जातकों के नये प्रेम संबंध बनने की संभावना है. आज किसी आकर्षक व्यक्ति की तरफ आपका मन काफी अधिक आकर्षित होगा. वैवाहिक जीवन में परिवार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण निर्णय होने की संभावना है. आज का दिन अपनी खुशियों को पूरा करने का है.

Lucky Number / शुभ अंक: 1
Lucky Color / शुभ रंग: हल्का आसमानी 

आज का उपाय: आज शिवलिंग पर इत्र,सफेद चंदन, साबुत चावल और गुलाब का फूल अर्पित करें.

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