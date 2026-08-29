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29 August 2026 Numerology Horoscope 4: अचानक बदलाव से मिलेगा लाभ, आर्थिक फैसलों में रहें सतर्क

आज के दिन का अंक 2और आपका मूलांक 4 मिलकर चंद्र और राहू की ऊर्जा के माध्यम से आपके जीवन में अचानक बदलाव हो सकते है.किसी मिस्टीरियस टाइप जानकारी के मिलने से थोड़ा असमंजस की स्थिति रह सकती है.

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29 August 2026 Numerology Horoscope 4: अचानक बदलाव से मिलेगा लाभ, आर्थिक फैसलों में रहें सतर्क
मूलांक 04 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 4 / मूलांक 4: किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आपकी सोच के विपरीत आज का दिन अनप्रिडिक्टेबल रह सकता है. आपकी योजनाओं में अचानक बदलाव करने की आवश्यकता होगी. आज समझदारी से किए गए बदलाब भविष्य में आपके लिए लाभदायक रहेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

ऑफिस में आज आपको थोड़ा फ्लैक्सिबल रहना होगा. आपकी डिप्लोमेटिक सोच आपको आगे ले जा सकती है. अचानक कोई बड़ा टास्क आपको मिलेगा. आज आपको क्लाइंट के रिक्वायरमेंट  के हिसाब से अपनी स्ट्रेटजी में बदलाव करना पड़ सकता है. व्यवसाय में आज नये ग्राहकों से संबंधित लीड आपको मिल सकती है. ऑनलाइन प्रमोशन या सोशल मीडिया के माध्यम से ग्राहकों की बड़ी डिमांड होगी. टेक्नोलॉजी, प्रॉपर्टीज, शेयर बाजार से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन बेहतर रहने की संभावना है. जल्दबाजी और दबाव में आकर कोई भी डील न करें. आज किसी भी काम में धैर्य और समझदारी रखनी होगी.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक मामलों में आज का दिन थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल रहेगा. अचानक आपके खर्चे में वृद्धि होगी. इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, नये वाहनों की खरीद पर अधिक धन खर्च हो सकता है.साथ ही पुराने उधार फंसे हुए धन में वापसी की उम्मीद बनेगी. ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखें. किसी की ऑनलाइन पैसा डबल करने वाली स्कीम से दूरी बनाकर रखें.नई योजनाओं में इन्वेस्टमेंट ना करें. पहले से की गई पॉलिसी या इन्वेस्टमेंट के माध्यम से बेहतर रिजल्ट मिलने की संभावना है.किसी एक्सपर्ट की सलाह से निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज किसी भी बात को पार्टनर के साथ शेयर करें. किसी तरह का छुपाव गलतफहमी पैदा कर सकता है. अधूरी जानकारी पर बातचीत ना करें. ऑनलाइन, सोशल मीडिया के माध्यम से नये प्रेम संबंध बनने की संभावना है. इंटरकास्ट लव मैरिज की बातचीत आगे बढ़ सकती है. पार्टनर के साथ बातचीत में  ज्यादा हावी होने का प्रयास न करें. परिवार के बड़े बुजुर्गों के साथ समय व्यतीत करें. किसी भी प्रकार के संदेह होने पर बातचीत एकदम खुलकर करें. जीवनसाथी के साथ आज सरप्राइज डिनर या आउटिंग पर जाएं.

Lucky Number / शुभ अंक: 7
Lucky Color / शुभ रंग: हल्का नीला 
     
आज का उपाय: रात में सोने से पहले एक गिलास में पानी में एक चम्मच सेंधा नमक डालकर 20 मिनट तक अपने कमरे में रखें. इसके बाद वह पानी किसी गमले अथवा घर के बाहर मिट्टी में डाल दें.

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