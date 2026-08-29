29 August 2026 Numerology, Horoscope 3: करियर में मिलेगी सफलता, अनुभवी की सलाह से आर्थिक लाभ

Personality Number 3 / मूलांक 3: किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आज किसी भी कार्य में जल्दबाजी की जगह व्यवस्थित तरीके से कार्य को करना होगा. किसी अनुभवी व्यक्ति के साथ मिलकर आप बेहतर तरीके से कार्य कर सकेंगे. आपको आज कार्य के साथ रिश्तों पर ध्यान देना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आपकी बेहतर कम्युनिकेशन और ज्ञान की वजह से स्थिति फायदेमंद रहेगी. किसी टीम अथवा अधीनस्थ कर्मचारियों को आपके गाइडेंस की आवश्यकता रहेगी. किसी जटिल समस्या में लोग आपसे सलाह ले सकते हैं. व्यवसाय में नए ग्राहकों की तरफ से बेहतर रिस्पांस मिलने की संभावना है. शिक्षा, कंसल्टेशन और प्रबंधन से संबंधित लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह के बाद ही करें. बेहतर प्लान और स्ट्रेटजी के माध्यम से आज शानदार परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति आज काफी संतुलित रहने की संभावना है. छोटे-छोटे लाभ के अवसर प्राप्त होंगे. बड़े फाइनेंशियल अचीवमेंट के लिए लालच ना दिखाएं. प्लानिंग और किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह से इन्वेस्टमेंट के निर्णय करें. परिवार के सदस्यों के द्वारा अधिक धन खर्च किए जाने की संभावना है. किसी व्यक्ति के दबाव में आकर कोई भी फाइनेंशियल कमिटमेंट ना करें. उधार लेनदेन घातक सिद्ध हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

रिश्तो में एक दूसरे के प्रति काफी समझदारी रहेगी. आपसी सामंजस्य के साथ जीवन खुशहाल रहने की संभावना है. किसी पुरानी समस्या का निराकरण हो सकता है. मन में रखी हुई कोई बात आज आपका दिल हल्का कर सकती हैं. किसी मित्र अथवा रिलेटिव के माध्यम से नए प्रेम संबंध बनने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में संबंध मधुर होंगे. सामूहिक रूप से कोई बेहतर निर्णय करेंगे. लोगों के साथ मिलकर आज कोई बड़े सामाजिक आयोजन में हिस्सा बन सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक: 6

Lucky Color / शुभ रंग: हरा



आज का उपाय: किसी गरीब विद्यार्थी को शिक्षा से संबंधित चीज जैसे पेन बुक नोटबुक एवं उसकी स्कूल फीस अपनी पहचान छुपा कर दान करें.