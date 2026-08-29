29 August 2026 Numerology Horoscope 2: पुराने संपर्क से मिलेगा लाभ, रिश्तों में बढ़ेगी मधुरता

Personality Number 2 / मूलांक 2: किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. किसी पुराने व्यक्ति या पुराने मित्र के साथ मुलाकात हो सकती है. अचानक आपकी बातचीत आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लेकर आएगी. किसी भी बात पर जल्दबाजी में प्रतिक्रिया न करें. सोच समझकर जवाब दें. आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर:

आपके द्वारा टीम के सदस्यों के साथ में लेकर बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा.अकेले में कार्य करने पर आपको मानसिक दबाव महसूस हो सकता है. क्लाइंट को आपका प्रोजेक्ट पसंद आएगा.आपके द्वारा की गई बातचीत से कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. आपकी नेगोशिएशन पावर आपको लाभ दे सकती है. व्यवसाय में पुराने ग्राहकों के साथ फॉलो अप करें. छोटे-छोटे प्रस्ताव आपके बिजनेस में बढ़ोतरी करेंगे. पार्टनरशिप के लिए बेहतर और आकर्षक प्रस्ताव आज प्राप्त हो सकते है.किसी भी बिजनेस में टर्म और कंडीशन स्पष्ट रखें.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी. धन से संबंधित सकारात्मक सूचना प्राप्त होगी. रुके हुए धन में आज आपके प्रयासों से प्रगति देखने को मिलेगी. आर्थिक मामलों में पहले से चला आ रहा कोई विवाद आज खत्म होने की संभावना है. भावनाओं में आकर कोई भी आर्थिक निर्णय न करें. उधार लेनदेन एवं ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सतर्कता रखे. आज के दिन बचत पर ध्यान केंद्रित करें एवं खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज आपके प्रेम संबंधों में काफी अधिक संवेदनशीलता और गंभीरता रहेगी. मूड स्विंग्स और ओवरथिंकिंग में कोई भी बड़ा निर्णय न करें. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ रोमांटिक पल व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. नए लोगों के साथ प्रेम संबंध बनने की संभावना है. परिवार में माता एवं मां समान अन्य सदस्यों के द्वारा आपका बेहतर सपोर्ट किया जाएगा. अपने दिल की बात को स्पष्ट संबंधों में पार्टनर के साथ शेयर करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : हरा

आज का उपाय : चंद्रमा के नीचे खुले आसमान में 10 मिनट बैठकर मौन व्रत करें एवं चंद्रमा को अर्ध्य दें.