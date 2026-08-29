29 August 2026 Numerology Horoscope 1: करियर में साझेदारी से लाभ, आर्थिक फैसलों में बरतें सावधानी

Personality Number 1 / मूलांक 1: किसी भी माह की 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. दिन की शुरुआत में किसी निर्णय को लेकर भ्रम की स्थिति रह सकती है. धीरे-धीरे स्थितियां स्पष्ट होगी. अनुभवी लोगों के द्वारा आपको बेहतर सलाह दी जाएगी. आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या हैं. साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर:

कार्य स्थल पर टीम के साथ मिलकर कार्य करने से लाभ की स्थिति रहेगी. अधीनस्थ कर्मचारियों के प्रति सहयोग की भावना रहेगी.पार्टनरशिप के व्यवसाय में सामंजस्य की स्थिति होगी. आपके द्वारा अकेले किए गए कार्य से बेहतर साथ मिलकर किए गए कार्य रहेंगे. व्यवसाय में पुराने किसी संबंध की वजह से फिर से व्यावसायिक गतिविधियां शुरू होगी. छोटे-छोटे ऑर्डर मिलेंगे. क्लाइंट के साथ बेहतर नेगोशिएशन से डील फाइनल हो सकती है. पार्टनरशिप को लेकर कोई महत्वपूर्ण और आकर्षक ऑफर मिलने की संभावना है.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी. बीच-बीच में उतार-चढ़ाव की सिचुएशन बन सकती है. आज आपकी फाइनेंसियल कंडीशन में आपकी स्ट्रेटजी की वजह से मजबूती रहेगी. आपके द्वारा की गई प्लानिंग आपकी इमेज को काफी प्रभावित करेगी. उधार लेनदेन में जल्दबाजी और भावनाओं को कंट्रोल करें. इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई भी निर्णय अकेले नहीं करना है. एक्सपर्ट की सलाह लेकर किया गया निर्णय और निवेश लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिश्तो में आपके संबंध काफी मधुर रहेंगे. शांत रहकर आप बेहतर तरीके से संबंधों को मजबूत बनाएंगे. पार्टनर के साथ बातचीत काफी ओपन होगी. काफी समय से मन में चल रही बात आज साझा कर सकते हैं. किसी परिचित व्यक्ति अथवा मित्र के माध्यम से आपके नए प्रेम संबंध एवं वैवाहिक रिश्ते की बातचीत बन सकती है. वैवाहिक संबंधों में पार्टनर के साथ भविष्य को लेकर बातचीत बेहतर होगी.

Lucky Number / शुभ अंक: 2

Lucky Color / शुभ रंग: गोल्डन

आज का उपाय: आज घर में माता-पिता एवं गुरु समान अन्य व्यक्तियों के पैर छूकर आशीर्वाद लें एवं उन्हें कोई मिष्ठान भेंट करें.