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28 July 2026 Numerology Horoscope 9: आपकी लीडरशिप में आज टीम के द्वारा काफी बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा, परिवार के साथ घूमने का मिलेगा समय

आज के दिन का अंक 9 है और मूलांक 9जो मंगल की डबल ऊर्जा से आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज काफी हिम्मत और आक्रामक तरीके से आप अपनी टीम को लीड करेंगे. आपके द्वारा काफी तेजी के साथ कार्य किए जाएंगे.आईए जानते हैं कि मूलांक 9 के व्यक्तियों के जीवन में इसकाअसर

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28 July 2026 Numerology Horoscope 9: आपकी लीडरशिप में आज टीम के द्वारा काफी बेहतर तरीके से कार्य किया जाएगा, परिवार के साथ घूमने का मिलेगा समय
व्यवसाय में ग्राहकों के साथ झगड़ा या गलत व्यवहार ना करें.
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Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ आज आप प्रयास करेंगे. किसी भी कार्य में बिना रुके स्पीड से उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे. आपके प्रयास इतने ताकतवर होंगे कोई भी व्यक्ति उनके सामने खड़ा नहीं हो सकेगा. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आप किसी भी कार्य में तेजी के साथ एक्शन लेंगे.आपकी ऊर्जा आज आपको एक बड़े लीडर के रूप में डेवलप करेगी. टीम के अन्य सदस्य आपके दिशा निर्देश को फॉलो करेंगे. काफी समय से रुके हुए प्रोजेक्ट आपके प्रयास से आज शुरू हो सकते हैं.उच्च अधिकारियों के द्वारा आपसे सलाह ली जा सकती है. आज आपको प्रमोशन मिल सकता है.नई नौकरी का सामने से ऑफर मिल सकता है.आपको गुस्सा और अहंकार से बचकर रहना होगा. जल्दबाजी और आवेश में आकर कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन ना करें.किसी भी महत्वपूर्ण कार्य के लिए कल पर ना छोड़े.व्यवसाय में आज तेजी से प्रगति होगी.छोटा-मोटा रिस्क लेकर बड़े अचीवमेंट प्राप्त कर सकते हैं.कंस्ट्रक्शन, हेल्थकेयर, मेडिकल सेक्टर के लिए आज का दिन शानदार प्रगति वाला है. व्यवसाय में ग्राहकों के साथ झगड़ा या गलत व्यवहार ना करें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति बेहद मजबूत हो सकती है.धन का लाभ तेज गति से होगा.लेकिन आपको जोश में होश नहीं खोना है.अन्यथा पैसा तुरंत बड़ी मात्रा में खर्च हो सकता है. कमीशन,प्रॉपर्टी डीलिंग, उधार दिया गया धन या बोनस के माध्यम से धन लाभ हो सकता है. नई गाड़ी की खरीद या प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट पर खर्च होने की संभावना है. घर के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर धन खर्च हो सकता है. दिमाग को शांत रखें अन्यथा झगड़े की वजह से कोर्ट कचहरी में धन खर्च होने की संभावना है. जमीन, प्रॉपर्टी, सोना और किसी सरकारी योजना में धन निवेश होने की संभावना है.जुआ,सट्टा, रिस्क लेकर कोई भी कार्य न करें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम और वैवाहिक जीवन में संबंध काफी स्पेशल बने रहेंगे. रिश्तो में ईमानदारी रखनी होगी.आपकी हिम्मत और स्वतंत्र विचार से प्रभावित होकर किसी व्यक्ति को आपसे प्यार हो सकता है. जीवन साथी या प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ आज घूमने फिरने, मौज मस्ती और स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने का अवसर मिलेगा. बातचीत के दौरान गुस्सा या ईगो नहीं दिखाना है. पार्टनर को सपोर्ट करना है. पार्टनर के प्रति आपका केयरिंग नेचर रिश्तो में काफी मजबूती लाएगा.घर परिवार के सदस्यों के साथ आज समय व्यतीत करें. कहीं घूमने फिरने एक्टिविटीज पर जाएं.साथ में डिनर का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : पीला     

आज का उपाय : आज गरीब लोगों को लाल रंग का वस्त्र और गुड़ का दान करें,साथ ही शिवजी पर कच्चा दूध और अक्षत अर्पित करें.

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