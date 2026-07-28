28 July 2026 Numerology Horoscope 8 : आर्थिक स्थिति धीमे-धीमे होगी मजबूत, लॉन्ग और सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें

Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज अनुशासन में रहकर कार्य करना होगा.करियर से संबंधित कड़े फैसले लेने होंगे. लगातार आपके प्रयासों से बेहतर परिणाम हासिल होंगे.आज आपके द्वारा किए गए कार्य आपको भविष्य में बड़ी सफलता प्रदान करेंगे.आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपके ऑफिस में काफी अधिक मेहनत करनी होगी. आपके द्वारा किए गए हार्ड वर्क से कुछ परिणाम बेहतर हो सकते हैं.आपके प्रयासों को अधिकारियों के द्वारा सराहा जाएगा.किसी भी कार्य में लिया गया शॉर्टकट आज दिक्कत दे सकता है.आपके अथक प्रयासों से कोई पुराना रुका हुआ कार्य आज पूरा हो सकता है. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपके कार्यों की प्रशंसा की जाएगी.आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी जा सकती है.आज आपको हर कार्य सक्रियता से करना होगा.कार्यों में ईमानदारी एवं लोगों के साथ बेईमानी वाली नियत से किए गए कार्य आपके जीवन में बड़ी समस्या खड़ी करेंगे.आज जिद और गुस्से को कंट्रोल करना होगा. व्यवसाय में आज धीमी लेकिन स्थाई प्रगति होगी. बिल्डिंग मैटेरियल,प्रॉपर्टीज, कंस्ट्रक्शन आदि व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी. अधीनस्थ कर्मचारियों से व्यवहार बेहतर रखें.

Finance / फाइनेंस : आज आर्थिक स्थिति धीमे-धीमे मजबूत होगी. कैश फ्लो धीमा रहेगा, लेकिन स्थाई तौर पर आमदनी बढ़ेगी. सैलरी के अलावा प्रॉपर्टी डीलिंग, पुरानी उधारी और किसी कार्य की कमिशन से धन लाभ हो सकता है. पुराने कर्ज को सेटलमेंट करने में, परिवार के किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य पर और घर के मेंटेनेंस आदि पर धन खर्च होने की संभावना है. सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें.उधार लेनदेन से बचें. सेफ इन्वेस्टमेंट करें और रिस्की इन्वेस्टमेंट से नुकसान होने की संभावना है.प्रॉपर्टी और सरकारी योजनाओं में निवेश लाभदायक रहेगा.शेयर बाजार,क्रिप्टो, जुआ, सट्टा आदि से बचकर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में रिश्तो के प्रति ईमानदारी रखनी होगी. एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या झूठ से रिश्तो में संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है. सिंगल जातकों का किसी बेहतर और समझदार व्यक्ति के साथ अट्रैक्शन होने की संभावना है.आज पार्टनर के प्रति वफादार रहें. उसकी भावनाओं को समझें तथा जिम्मेदारी से निभाएं. पार्टनर के कार्यों में उसकी मदद करें. गुस्सा, कड़क भाषा और शंका से दूर रहें. जीवनसाथी के द्वारा कठिन परिस्थितियों में आपका सहयोग किया जाएगा. विवाह से संबंधित बातचीत आगे बढ़ सकती है.परिवार के साथ समय व्यतीत करें. किसी धार्मिक आयोजन में शामिल हो.

Lucky Number / शुभ अंक : 4

Lucky Color / शुभ रंग :गोल्डन

आज का उपाय : आज अपनी जेब अथवा पर्स में एक काले रंग का धागा रखें एवं हनुमान जी को नारियल और बूंदी अर्पित करें.