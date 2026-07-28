28 July 2026 Numerology Horoscope 7: किसी इंटेलिजेंट, मिस्टीरियस व्यक्ति के साथ बनेंगे प्रेम संबंध, विदेश से संबंधित व्यापार में होगा लाभ

Personality Number 7 / मूलांक 7 : किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. एकांत में बैठकर आप बेहतर सोच के साथ कार्य करेंगे.आपके द्वारा क्विक डिसीजन लिए जाएंगे.भीड़भाड़ में रहकर स्थितियां आपके विपरीत हो सकती है.आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज टीम के साथ मिलकर कार्य करने की जगह आप बैक हैंड से टीम के द्वारा कार्य करा सकेंगे. एकांत में बैठकर बेहतर स्ट्रेटजी और प्लानिंग कर सकेंगे.आपके बताए हुए कामों को टीम के द्वारा बेहतर तरीके से किया जा सकता है. पर्दे के पीछे से आप एक बेहतर गाइड की भूमिका निभा सकते हैं.कोई पुराना रुका हुआ प्रोजेक्ट आपके प्रयासों से शुरू हो सकता है.आपके प्लान को आसानी से नहीं समझा जा सकेगा. लेकिन परिणाम बेहतर प्राप्त होंगे. ओवरथिंकिंग,मूड स्विंग्स, भ्रम और गुस्से से आपको बचकर रहना होगा. अपनी प्लानिंग को सीक्रेट रखें. आज आप की सीक्रेट प्लानिंग से व्यवसाय में प्रगति होगी. रिसर्च, मेडिकल,इंपोर्ट एक्सपोर्ट, धर्म से संबंधित व्यवसाय, ऑनलाइन व्यापार में प्रगति होगी. पार्टनरशिप के व्यवसाय में सावधानी रखें. अन्यथा धोखा हो सकता है.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव बना रहेगा. धन का आगमन और खर्चों में वृद्धि एक साथ होंगे. अचानक किसी कार्य के माध्यम से बड़ा धन लाभ हो सकता है. पुराना फंसा हुआ रिफंड प्राप्त हो सकता है. इंश्योरेंस पॉलिसी और विदेशी व्यवसाय से धन लाभ होने की संभावना है. अस्पताल, पूजा पाठ और ट्रैवलिंग में आज धन खर्च होने की आशंका रहेगी. जुआ, सट्टा आदि शॉर्ट मनी से दूर रहे. सेविंग्स पर ध्यान केंद्रित करें. इन्वेस्टमेंट में आपके द्वारा लिए गए रिस्क से लाभ की स्थिति बन सकती है. जमीन, गोल्ड,म्युचुअल फंड में निवेश करने से लाभ होगा. क्रिप्टो, सट्टा, जल्दी अमीर बनने वाली स्कीम से दूर रहें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : प्रेम संबंधों में आज एक दूसरे के साथ भावुकता बढ़ेगी. आपकी सोच आज प्रेम संबंधों को डेवलप करेगी. पार्टनर को आपसे आज स्पेस चाहिए होगा. सिंगल लोगों को आज किसी इंट्रोवर्ट व्यक्ति के साथ आज अट्रैक्शन हो सकता है. पार्टनर के साथ आज लंबे समय तक धर्म से संबंधित बातचीत हो सकती है. रिश्तो में शक करने से विवाद की स्थिति होगी.आज पार्टनर पर भरोसा करें.अपने दिल की बात स्पष्ट शब्दों में कहें. पार्टनर के द्वारा आपको सपोर्ट किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 7

Lucky Color / शुभ रंग : लाल

आज का उपाय : गणेश जी को आज दुर्वा अर्पित करें. साथ ही कुत्ते को रोटी खिलाएं. हनुमान जी के किसी मंदिर में लाल तिकोना ध्वज लगाओ.