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28 August 2026 Numerology Horoscope 6: आकर्षण से बनेगी पहचान, रिश्तों और करियर में बढ़ेगा असर

आज के दिन का अंक 1 और मूलांक 6 यानी शुक्र और सूर्य की ऊर्जा से आजआपके आकर्षण और रिश्तों में वृद्धि होगी एवं संवाद बेहतर होगा. आपका आत्मविश्वास बेहतर होगा. आईए जानते हैं कि मूलांक 6 के व्यक्तियों के जीवन में इसका क्या असर होगा.

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28 August 2026 Numerology Horoscope 6: आकर्षण से बनेगी पहचान, रिश्तों और करियर में बढ़ेगा असर
मूलांक 06 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 6 / मूलांक 6: किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आज किसी सामाजिक कार्यक्रम में आपकी पर्सनालिटी काफी आकर्षक होगी.लोगों के बीच आप आकर्षण का केंद्र रहेंगे. पहले से चली आ रही समस्याएं आपके प्रभाव से खत्म हो सकती है. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

कार्यस्थल पर आपकी उपस्थिति काफी आकर्षक होगी. लोग आपसे प्रभावित होंगे. किसी भी बातचीत की स्थिति में आपका पलड़ा भारी रहेगा. कुछ अधिकारियों के साथ बेहतर संवाद होगा. आपकी जिम्मेदारी में वृद्धि की जा सकती है. व्यवसाय में कस्टमर के साथ आज संबंध बेहतर होंगे. पुरानी एक्सपीरियंस और रिलेशनशिप लाभ होगा. अपने ब्रांड के प्रमोशन या किसी के साथ पार्टनरशिप से स्थिति लाभदायक रहेगी.

Finance / फाइनेंस:

आज आपके द्वारा बेहतर तरीके से अधिक धन कमाया जा सकता है. आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी. लग्जरी से रिलेटेड चीजों को खरीदने का मौका मिलेगा. घर के मेंटेनेंस, इलेक्ट्रॉनिक, गैजेट, ब्रांडेड कपड़े एवं लाइफस्टाइल पर धन खर्च हो सकता है.  अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करें. पुराने फसे हुए पेमेंट आज प्राप्त हो सकते हैं.  लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. आज की गई फाइनेंशियल प्लानिंग बेहतर भविष्य बनाएगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंध में पार्टनर के प्रति आपका आकर्षण काफी अधिक रहेगा. सिंगल जातकों के नई प्रेम संबंध बनेंगे. आपकी उपस्थिति किसी सामाजिक कार्यक्रम में आकर केंद्र बनेगी. वैवाहिक जीवन में आज काफी सुखद समय एक दूसरे के साथ व्यतीत करने का अवसर मिलेगा. जीवनसाथी के साथ प्रीमियम टाइम बताने का अवसर मिलेगा. फ्यूचर से संबंधित कोई बेहतर प्लानिंग हो सकती है. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. शाम के वक्त किसी पार्टी अथवा रोमांटिक सरप्राइज डिनर का आयोजन करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 4
Lucky Color / शुभ रंग: सिलेटी 

आज का उपायan: आज प्रातः काल घर के मुख्य द्वार पर एक बर्तन में साफ पानी के अंदर गुलाब के दो फूल डालकर रखें. आधा घंटे बाद उस पानी को किसी पौधे में डाल दें.

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