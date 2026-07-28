28 July 2026 Numerology Horoscope 6: कंफर्ट, लग्जरी और घर के इंटीरियर पर होगा धन खर्च, सेफ इन्वेस्टमेंट में ध्यान केंद्रित करें

Personality Number 6 / मूलांक 6 : किसी भी माह की 6, 15, 24 तारीख को जन्म लेने वाले लोगों का मूलांक 6 होता है. आपका आकर्षण में जबरदस्त वृद्धि होगी.आज आप काफी आक्रामक और एनर्जेटिक रहेंगे. कंफर्ट जोन में रहकर आज आपके द्वारा जबरदस्त तरीके से कार्य किए जाएंगे. आप रिश्तो में काफी केयर करेंगे. आइये जानते हैं कि मूलांक 6 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे मूलांक 6 के लोगों के लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके द्वारा किए गए कार्यों में लोगों को आपसे प्रेरणा मिलेगी आपके किए कार्यों से स्थितियां आपके पक्ष में बनेगी. फैशन, लग्जरी, इंटीरियर डेकोरेशन, होटल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार है.आपके आकर्षक व्यवहार से प्रभावित होकर कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. किसी बैठक में आपके द्वारा दिया गया प्रेजेंटेशन हिट हो सकता है. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है. आज कम बोलकर आपको स्मार्ट थिंकिंग के माध्यम से व्यवसाय में वृद्धि करनी होगी. मार्केटिंग,टूर एंड ट्रेवल्स, ट्रेडिंग के बिजनेस में लाभ की स्थिति बनेगी.

Finance / फाइनेंस: आपके स्मार्ट थिंकिंग और कम्युनिकेशन पावर की वजह से आज धन का आगमन काफी तेज गति से होगा.धन लाभ के साथ-साथ आपके खर्चों में तेजी के साथ वृद्धि होगी. कंफर्ट,लग्जरी से रिलेटेड कार्यों में आज धन खर्च होने की संभावना है. बजट बनाकर आज आपको धन खर्च करना होगा. आवेश में आकर धन खर्च न करें. ब्यूटी सेक्टर में सेफ इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. ज्वेलरी और बच्चों की शिक्षा पर धन खर्च हो सकता है. किसी भी प्रकार का रिस्की निवेश न करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आज रोमांटिक माहौल रहेगा. आज रिश्तो के लिए काफी संवेदनशील स्थिति रहेगी. एक दूसरे के प्रति भावुकता बनी रहेगी. आपका आकर्षण जबरदस्त होगा. पार्टनर को आप काफी आकर्षित कर सकेंगे. आपके द्वारा की जाने वाली केयर से पार्टनर काफी आकर्षित होगा. सिंगल जातकों के द्वारा प्रपोज करने के लिए आज का दिन शानदार है. वैवाहिक जीवन में पार्टनर के साथ सरप्राइज गिफ्ट, डिनर,डेट प्लान करो.रिश्तो में मिठास बढ़ेगी. किसी भी प्रकार की जिद,गुस्सा आपके रिश्तों को खराब करेगी.आज एक दूसरे के साथ फिजिकल एनर्जी एक्टिव हो सकती है.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : हल्का नीला

आज का उपाय : आज हनुमान जी को पान और बूंदी का भोग लगाएं. किसी गरीब महिला को वस्त्र और इत्र का दान करें.