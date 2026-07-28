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28 July 2026 Numerology Horoscope 5: शेयर बाजार, ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से मिलेगा बड़ा धन लाभ, एक साथ हो सकते हैं मल्टीप्ल अफेयर्स

आज के दिन का अंक 9 और आपका मूलांक 5 है.आज बुध और मंगल की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा.आज आपके द्वारा व्यवसाय में काफी आकर्षक,आक्रामक निर्णय लिए जाएंगे.आपके निर्णय से लाभ की स्थिति बनेगी.आईए जानते हैं मूलांक 5 के लोगों के लिए दिन कैसा रहने वाला है.

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28 July 2026 Numerology Horoscope 5: शेयर बाजार, ट्रेडिंग और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से मिलेगा बड़ा धन लाभ, एक साथ हो सकते हैं मल्टीप्ल अफेयर्स
पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखें.
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Personality Number 5 / मूलांक 5 : किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. बेहतर कम्युनिकेशन और एनर्जी से आज करियर में तरक्की के कई रास्ते खुलेंगे. मानसिक तौर पर आपको किसी भी बदलाव के लिए तैयार रहना होगा. आपकी चतुराई और कम्युनिकेशन से आप कई अवसर प्राप्त करेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर : आज ऑफिस में आपके द्वारा कहे गए शब्द लोगों के लिए प्रेरणादायक होंगे.आपके एकमात्र कहने से कोई भी रुका हुआ कार्य बन सकता है.सेल्स, मार्केटिंग, मीडिया, ट्रैवलिंग, टूर एंड ट्रेवल्स से जुड़े कार्यों में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगी. आपके द्वारा किसी महत्वपूर्ण बैठक में शानदार प्रेजेंटेशन दी जाएगी.साथ ही कोई बड़ी डील आपके प्रयासों से फाइनल हो सकती है. अधिकारियों के द्वारा आपकी काफी प्रशंसा की जाएगी. कोई बेहतर जिम्मेदारी आपको दी जा सकती है.आवेश में आकर कोई भी बात ना करें. अन्यथा झगड़ा हो सकता है.मल्टीटास्किंग की जगह एक कार्य पर ध्यान केंद्रित करें.बिजनेस में आज काफी तेजी देखने को मिलेगी.आपके स्मार्ट डिसीजन आज आपको लाभान्वित करेंगे. पार्टनर के साथ बेहतर संबंध बनाकर रखें.

Finance / फाइनेंस: आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मजबूत हो सकती है.धन का लाभ जबरदस्त होगा लेकिन खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी. फ्रीलांसिंग कामों में आज धन प्राप्त होगा.किसी कार्य की कमीशन पुराना फंसा हुआ पैसा रिफंड मिल सकता है.आज ट्रैवलिंग, शॉपिंग और किसी को खुश करने के लिए गिफ्ट वगैरा पर धन खर्च होने की संभावना है. खर्चो पर कंट्रोल करें.आज शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें. शेयर बाजार, ट्रेडिंग, म्युचुअल फंड से लाभ की स्थिति बनेगी.क्रिप्टो और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्थिति लाभदायक नहीं होगी.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : वैवाहिक जीवन में आज संबंध काफी रोमांटिक रहेंगे.एक दूसरे के साथ बातचीत के माध्यम से रिश्ता बेहतर होगा.नए प्रेम संबंध बनेंगे. मल्टीप्ल अफेयर होने की संभावना है.आज सिंगल जातकों के द्वारा फ्लर्टी नेचर की वजह से किसी स्मार्ट और ट्रैवलर व्यक्ति से अट्रैक्शन हो सकता है. रिश्तो में शक और झूठ की वजह से विवाद हो सकता है.प्रेम संबंधों में आज हंसी मजाक और डेटिंग का मौका मिलेगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 6
Lucky Color / शुभ रंग : फिरोजी      

आज का उपाय : आज किसी शिव मंदिर में अनार के रस से शिवजी का अभिषेक करें एवं अपने शरीर पर इत्र लगाएं.

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