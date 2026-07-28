28 July 2026 Numerology Horoscope 4: किसी भी फाइनेंशियल डिसीजन और ट्रांजैक्शन में रखें सावधानी, बनेंगे इंटरकास्ट लव अफेयर्स

Personality Number 4 / मूलांक 4 : किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है.आज आपके करियर में अप्रत्याशित ब्रद्धि होगी.आपके जीवन में आज आक्रमकता हावी रहेगी. नए लोगों के साथ प्रेम सम्बन्ध बनेंगे. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके द्वारा काफी मेहनत और गंभीरता से कार्यों में सफलता प्राप्त होगी. इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी, इंश्योरेंस सेक्टर, रिसर्च और विदेश से संबंधित व्यवसाय में लाभ की स्थिति बनेगी.आज कोई अटका हुआ बड़ा कार्य पूरा हो सकता है. आज आपकी ईमानदारी और कार्य प्रणाली का अधिकारियों के द्वारा टेस्ट किया जा सकता है. अधिकारी आपकी मेहनत को गंभीरता से लेंगे.आज आपको झूठ और जल्दबाजी से बचना होगा. आवेश में लिए गए डिसीजन से स्थितियां गंभीर हो सकती है.किसी भी कार्य को कल पर छोड़ने से नुकसान की स्थिति बनेगी.आज व्यवसाय में स्थितियां उतार-चढ़ाव भरी रह सकती हैं. शॉर्टकट और दो नंबर के कार्यों से दूर रहें.

Finance / फाइनेंस : आर्थिक स्थिति में अप एंड डाउन बना रहेगा. किसी कार्य की पूर्ति पर बोनस, ओवरटाइम कार्य करने से लाभ होगा. विदेश से संबंधित व्यवसाय से धन लाभ हो सकता है. गाड़ी की मेंटेनेंस,मशीनरी और अस्पताल के बल पर आज धन खर्च होने की संभावना है.ईएमआई के माध्यम से लोन को खत्म करने का प्रयास करें.नया लोन अप्लाई ना करें.लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा. व्यवसाय में आज ज्यादा रिस्की डिसीजन ना लें. स्टॉक और प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट लाभदायक रहेगा.शेयर बाजार,क्रिप्टो, इंट्राडे आदि में इन्वेस्टमेंट से नुकसान हो सकता है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में आज पार्टनर के लिए स्पेस देना होगा.एक दूसरे के ऊपर भरोसा करें. सिंगल जातकों का कनेक्शन किसी विदेशी व्यक्ति या अन्य जाति के व्यक्ति के साथ हो सकता है. प्रेम संबंध आज विवाह के लिए आगे बढ़ सकते हैं. रिश्तो में शक और गुस्सा करने से विवाद की स्थिति बनेगी.एक दूसरे का सपोर्ट करें.रिश्तो में ईमानदारी रखें. आज शाम के वक्त आउटिंग, रोमांटिक ट्रिप या सरप्राइज डिनर का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 3

Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी



आज का उपाय : आज किसी धर्म स्थान में आपको अन्न का दान करना हितकार रहेगा. मस्तक पर हल्दी का तिलक लगाएं.