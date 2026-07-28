28 July 2026 Numerology, Horoscope 3: लॉन्ग टर्म और ईमानदारी वाले धंधों में मिलेगा लाभ, बड़े प्रोजेक्ट में आपको मिलेगा मौका

Personality Number 3 / मूलांक 3 : किसी भी माह की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 3 होता है. आपकी गंभीरता और ईमानदारी से आज आपके बिगड़े हुए कार्य भी बनना शुरू होंगे. आपके द्वारा आज अधिकारियों को बेहतर सलाह दी जाएगी. आइये जानते हैं मूलांक 3 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर : आज आपके द्वारा दी जाने वाली सलाह से ऑफिस के कई रुके हुए कार्य शुरू हो सकते हैं.अधीनस्थ कर्मचारियों का आपकी सलाह से भला होगा. उच्च अधिकारियों को आपकी कार्यप्रणाली काफी पसंद आएगी.समाज सेवा, पब्लिक डीलिंग,कंसल्टेशन और शिक्षा के सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. करियर में प्रमोशन या किसी बड़ी जॉब का ऑफर सामने से मिल सकता है. किसी बड़े प्रोजेक्ट से संबंधित प्रेजेंटेशन में आपको कामयाबी मिलेगी. उच्च अधिकारियों के द्वारा आपको बेहतर जिम्मेदारी दी जा सकती है.आज आपको ओवर कॉन्फिडेंस से बचकर रहना होगा.बिना पूरी जानकारी के कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट ना करें. एजुकेशन,कोचिंग,धर्म से संबंधित व्यवसाय आज काफी तेज प्रगति करेंगे. झूठ और शॉर्टकट एवं मलिन कामों में नुकसान का सामना करना पड़ेगा.

Finance / फाइनेंस : आज आपके अनुभव और गंभीरता की वजह से धन लाभ की स्थिति बनेगी. आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. प्रॉपर्टी और एजुकेशन सेक्टर से धन का विशेष लाभ होगा. पुराना रुका हुआ पेमेंट प्राप्त हो सकता है. सरकारी दफ्तर में अटकी हुई फाइल क्लीयर होने से लाभ होगा. बच्चों की शिक्षा, दान,धर्म और धार्मिक आयोजन में खर्च होने की संभावना है.लॉन्ग टर्म में अच्छी कंपनियों एवं अच्छे कार्यों में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं.गोल्ड,प्रॉपर्टी, बच्चों की शिक्षा,म्युचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा.किसी भी दो नंबर के कार्य से दूर रहे.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : किसी धार्मिक आयोजन के दौरान किसी धर्म प्रेमी व्यक्ति के साथ आज आपके बेहतर प्रेम संबंध बनेंगे.वैवाहिक जीवन में जीवनसाथी की सलाह से आज स्थिति या मजबूत होगी. घर में पूजा पाठ और धार्मिक आयोजन हो सकता है. पार्टनर के साथ बातचीत में गंभीरता रहेगी.किसी योग्य व्यक्ति के साथ आज आपका रिश्ता हो सकता है.वैवाहिक जीवन में पार्टनर को भाषण नहीं आपके प्रेम की आवश्यकता रहेगी.साथ में घूमने फिरने और मूवी देखने का प्लान बनाएं.

Lucky Number / शुभ अंक : 2

Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया



आज का उपाय : आज बहते हुए जल में 7 हल्दी की गांठ, पीली दाल, केसर और पीला फल प्रवाहित करें. पर्स या पॉकेट में एक पीला धागा रखें.