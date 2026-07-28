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28 July 2026 Numerology Horoscope 2: किसी महिला अधिकारी अथवा क्लाइंट के माध्यम से होगा बड़ा धन लाभ

आज दिन का अंक है 9 और आपका मूलांक 2 है. आज चन्द्रमा और मंगल की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आज रिश्तो में आपको इमोशन गहरे होंगे.आपको हर मामले में धैर्य रखना होगा.किसी निर्णय में आपको इमोशन पर काबू रखना होगा. आईए जानते हैं मूलांक 2 के व्यक्तियों के जीवन में इसका असर.

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28 July 2026 Numerology Horoscope 2: किसी महिला अधिकारी अथवा क्लाइंट के माध्यम से होगा बड़ा धन लाभ
विदेश से संबंधित किसी कार्य में सफलता हासिल होगी.इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना करें.
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Personality Number 2 / मूलांक 2 : किसी भी माह की 2, 11, 20 और 29 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 2 होता है. आज आपकी हिम्मत से कई बड़े फैसले होंगे.किसी भी बड़े कार्य के लिए आपको सक्रियता से निर्णय करने होंगे. आज दिल और दिमाग के बीच आपको संतुलन बनाना होगा.आइये जानते हैं मूलांक 2 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का उपाय.

Career / करियर : आज टीम के साथ मिलकर और बेहतर कार्य कर सकेंगे. कार्य में जल्दबाजी न करें. महिला क्लाइंट के माध्यम से किसी बड़ी डील में कामयाबी मिलेगी.आपकी बात को टीम के सदस्यों द्वारा समझा जाएगा. अटकी हुई कोई फाइल आज क्लियर हो सकती है. छोटी-छोटी बातों पर गुस्सा आ सकता है. ओवर थिंकिंग और मूड स्विंग से बचकर रहना होगा. अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ विवाद की स्थिति बन सकती है.इसे गंभीरता से हैंडल करना होगा. समाज सेवा, NGO और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड बिजनेस में लाभ होगा. विदेश से संबंधित किसी कार्य में सफलता हासिल होगी.इमोशनल होकर कोई भी डिसीजन ना करें.

Finance / फाइनेंस: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी.धन का आगमन और खर्च बना रहेगा.महिला के माध्यम से धन लाभ की स्थिति बनेगी. पुराना कोई पेमेंट रिफंड हो सकता है. इंश्योरेंस पॉलिसी या किसी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आज धन प्राप्त होगा. कमीशन अथवा किसी लाइजनिंग के कार्य में सफलता हासिल होगी. बजट प्लान करके चलें. आज सिर्फ इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना होगा.सरकारी स्कीम,प्रॉपर्टी की खरीद और बच्चों की शिक्षा पर इन्वेस्टमेंट से लाभ होगा. शेयर और सट्टा से बचकर रहें.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : आज वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंधों में काफी मजबूती रहेगी. पुराने किसी मित्र एवं क्रश के साथ अचानक आपके संबंध बन सकते हैं. संबंधों में एकदूसरे की आवश्यकता बनी रहेगी. पार्टनर के साथ बातचीत बेहतर करें. छोटी-छोटी बातों को गंभीरता से लें. रिश्तो में किसी भी प्रकार का शक और गुस्सा रिश्ते खराब करेगा. साथ में डिनर, आउटिंग और किसी रोमांटिक ट्रिप का प्लान करें.अपने दिल की बात को शब्दों में पार्टनर से कहें. आज एक दूसरे के साथ नजदीकी बढ़ेंगी.

Lucky Number / शुभ अंक : 7
Lucky Color / शुभ रंग : सिल्वर  

आज का उपाय : आज हनुमान जी को सिंदूर और चोला अर्पित करें एवं गरीब और मजदूरों को लाल रंग के वस्त्र का दान करें.

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