28 July 2026 Numerology Horoscope 1 : प्रॉपर्टी डीलिंग और सरकारी नौकरी में होगी बढ़ोतरी, वैवाहिक जीवन में बढ़ेंगी जिम्मेदारियां

Personality Number 1 / मूलांक 1 : किसी भी माह की 1,10,19 और 28 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 1 होता है. आज आपकी आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी.आज आपकी पॉवर में वृद्धि होगी. काम करने में आपका आत्मविश्वास आपकी मदद करेगा.आइये जानते हैं मूलांक 1 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.साथ ही जानेंगे आज का आपके लिए खास उपाय.

Career / करियर : आपकी लीडरशिप में आज ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट में कामयाबी हासिल होगी. सरकारी नौकरी, मैनेजमेंट से जुड़े लोग और राजनीतिक क्षेत्र में आज जबरदस्त कामयाबी मिलने की संभावना है. अधिकारियों के द्वारा आज आपको काफी बेहतर तरीके से समझने का प्रयास किया जाएगा. किसी बड़ी जिम्मेदारी को आपके लिए दिया जा सकता है. कोई भी कठिन कार्य आपके द्वारा किया जा सकेगा. आपके अधिनस्थ कर्मचारी आपके दिए निर्देश का पालन करेंगे.आज नई नौकरी के इंटरव्यू, प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिलने का योग है. अधिकारी के द्वारा दी गई सलाह को इग्नोर ना करें. साझेदारी के व्यवसाय में जल्दबाजी ना करें.सरकारी टेंडर,कोई वर्क आर्डर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम में आज लाभ मिलेगा.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. धन का आगमन आपके प्रभाव से बढ़ेगा.सामाजिक रूप से मजबूती के लिए धन खर्च होने की संभावना है. किसी कार्य के पूरे होने पर बोनस और प्रॉपर्टी डीलिंग के कार्य से आज इनकम बढ़ सकती है. सैलरी में इंक्रीमेंट या किसी सरकारी कार्य की ब्रोकरेज से धन प्राप्ति होगा.घर खरीदने या नई गाड़ी के अलावा सामाजिक रूप से अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए धन खर्च हो सकता है. किसी से आज उधार धन नहीं लेना है.आज आप इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा रिस्क उठा सकते हैं. गोल्ड जमीन और अपने बिजनेस में बढ़ोतरी के लिए धन का निवेश कर सकते हैं. सट्टा, शेयर बाजार जैसे शॉर्टकट से धन को कमाने पर दूरी बनाकर रखें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन : आज प्रेम संबंधों में काफी नजदीकियां बढ़ेगी. पार्टनर के द्वारा आपको काफी प्रोटेक्ट किया जा सकता है. आपका नेचर एक लीडर की तरह रहेगा पर नजदीकि़ियां दिल से बढ़ेगी. सिंगल जातकों का किसी स्ट्रांग पर्सनालिटी से अट्रैक्शन बढ़ सकता है.वैवाहिक जीवन में आज पार्टनर के लिए थोड़ा स्पेस दें. बातचीत में आज किसी भी प्रकार से विवाद और आवेश में आकर गलत शब्दों का इस्तेमाल ना करें.रिश्तों में शक करने से स्थिति विवादित होगी. पार्टनर के साथ आज जिम्मेदारी निभाने के लिए आपको आगे आना होगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 5

Lucky Color / शुभ रंग : नारंगी

आज का उपाय : आज जेब में लाल धागा या रुमाल रखें और धरती पर मीठा जल चढ़ाएं.