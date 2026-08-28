28 August 2026 Numerology Horoscope 9: आज आपके प्रयास दिलाएंगे पहचान, रिश्तों में भी बढ़ेगी गर्माहट

Personality Number 9 / मूलांक 9: किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आपकी पर्सनेलिटी आज काफी आकर्षक रहेगी. कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा. आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे.अपनी बात को जबरदस्ती किसी पर थोपने का प्रयास न करें. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

ऑफिस में आज अपने काम का क्रेडिट लेने का अवसर मिलेगा. काफी समय से अटका हुआ प्रोजेक्ट आज आगे बढ़ सकता है. आपके प्रयास काफी मजबूत होंगे. व्यवसाय में कंप्यूटर के साथ बातचीत के माध्यम से समन्वय होगा.अपनी बेहतर स्ट्रेटजी के माध्यम से आपको कामयाबी मिलेगी. व्यवसाय में आपके पुराने ग्राहकों से बातचीत सकारात्मक रहेगी. सेल्स प्रॉपर्टी डीलिंग हेवी मशीनरी क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन शानदार रहेगा. बिजनेस में अचानक कोई आकर्षक प्रपोजल प्राप्त हो सकता है.

Finance / फाइनेंस:

आज कमाई के नए विकल्पों पर आप विचार कर सकते हैं. आमदनी में बढ़ोतरी होगी. मेहनत से जुड़े हुए कार्यों में आज धन लाभ की स्थिति बनेगी. उत्साह में आकर बड़ी खरीददारी करने से बचें. अनावश्यक चीजों की खरीददारी की जगह बचत पर ध्यान केंद्रित करें. प्रॉपर्टी डीलिंग, रियल एस्टेट के अलावा सरकारी योजनाओं में पैसा निवेश करें. कोई भी बड़ा फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में ना करे. एक्सपर्ट की सलाह अवश्य लें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन:

आपका कॉन्फिडेंस आज काफी अधिक रहेगा. आपके आकर्षण में वृद्धि होगी.समाज में उपस्थिति काफी मजबूत होगी. सिंगल जातकों की किसी आकर्षक व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बनने की संभावना है. रिलेशनशिप में आज पार्टनर के साथ रोमांटिक एनर्जी एक्टिव रहेंगी. कोई नया प्लान इंप्लीमेंट कर सकते हैं. बेहतर भविष्य को लेकर पार्टनर के साथ गंभीर चर्चा होगी. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. किसी सामाजिक आयोजन में हिस्सा बन सकते हैं.

Lucky Number / शुभ अंक: 5

Lucky Color / शुभ रंग: सफेद

आज का उपाय: प्रातः काल अपने सीधे हाथ में एक लाल धागा लेकर मन में अपनी इच्छा बोले उसके बाद उसे किसी ऐसी जगह बांध दें जहां आप रोज देख सकें.