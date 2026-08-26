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26 August 2026 Numerology Horoscope 9 : करियर में कामयाबी हासिल होने की संभावना, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर

आज के दिन का अंक 9 है और मूलांक 9 जो मंगल और शनि की ऊर्जा आपके दिन को प्रभावित करेगी. आज आपको अधिक ऊर्जा और साहस के साथ प्रयास करने होंगे.

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26 August 2026 Numerology Horoscope 9 : करियर में कामयाबी हासिल होने की संभावना, आर्थिक स्थिति होगी बेहतर
26 August 2026 Numerology Horoscope 9
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Personality Number 9 / मूलांक 9 : किसी भी माह की 9, 18, 27 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 9 होता है. आज आपके प्रयास शानदार रहेंगे. प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट के कामों में आज आपकी सक्रियता से सफलता हासिल होगी. आपकी कार्यप्रणाली काफी आकर्षक रहेगी. आइये जानते हैं मूलांक 9 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : आज आपकी बेहतर लीडरशिप और निर्णय लेने की क्षमता से करियर में बड़ी कामयाबी हासिल होने की संभावना है. आपके द्वारा दिए गए किसी प्रेजेंटेशन से ग्राहक काफी आकर्षित होंगे. ऑफिस में बड़ी हुई जिम्मेदारी और आपके द्वारा किसी भी विवाद के आसान समाधान से आपकी इमेज मजबूत होगी. कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी के अलावा सरकारी विभाग से जुड़े कार्यों में आपके प्रयासों से बेहतर प्रगति और सफलता हासिल होगी. व्यवसाय में किसी पुराने ऑर्डर को पूरा करने का दबाव रह सकता है.

Finance / फाइनेंस: आपकी आर्थिक स्थिति पहले से काफी बेहतर एवं स्थाई रहेगी. पूर्व में की गई पॉलिसी के माध्यम से शानदार रिटर्न मिलने की संभावना है. पेंडिंग फाइनेंशियल मैटर्स में आज आपके प्रयासों से प्रगति होने की संभावना है. अनावश्यक रूप से खर्चों से बचें. ज्यादा रिस्क लेकर ट्रेडिंग या किसी शीघ्र मुनाफा वाली योजना में निवेश न करें. रियल एस्टेट के माध्यम से आज बेहतर धन लाभ अर्जित किया जा सकता है. लंबी अवधि की योजनाओं में किसी एक्सपर्ट की सलाह के आधार पर धन निवेश करें.

Love and Personal Life / प्रेम एवं व्यक्तिगत जीवन : काम के दबाव की वजह से पार्टनर के साथ संबंधों में थोड़ी दूरियां बढ़ने की संभावना है. पार्टनर के साथ बातचीत में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करने से बचना होगा. लव मैरिज के लिए प्रयासरत जातकों के परिवार में बातचीत में कामयाबी मिलने की उम्मीद है. जीवनसाथी के साथ छोटी-छोटी बातों पर विवाद की जगह समझदारी से अपनी बात को स्पष्ट और आसान शब्दों में कहें. बातचीत के दौरान ईगो से बचकर रहें. आवेश में आकर कोई भी निर्णय न करें. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. कहीं बाहर घूमने का प्लान करें.

Lucky Number / शुभ अंक : 1
Lucky Color / शुभ रंग : केसरिया      

आज का उपाय : किसी गौशाला में जाकर या राह चलती गायों को टमाटर खाने को डालें.

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