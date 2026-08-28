28 August 2026 Numerology Horoscope 8: रुके कामों को मिलेगी रफ्तार, जिम्मेदारियां दिलाएंगी पहचान

Personality Number 8 / मूलांक 8: किसी भी माह की 8, 17, 26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. काफी समय से रुका हुआ कोई कार्य आपकी जिम्मेदारी भरे रवैया की वजह से फिर से शुरू हो सकता है. आपकी एकाग्रता से किसी कार्य में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त होगी.आज आपको अपनी फाउंडेशन को मजबूत करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर:

कार्यस्थल पर अधिकारियों के द्वारा आपको कोई महत्वपूर्ण और बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है. कोई कठिन टास्क आपको दिए जाने की संभावना है. आपके द्वारा किसी भी बड़े से बड़े कार्य को आसानी से पूरा किया जा सकेगा. आज किए गए प्रयासों से आपकी प्रोफेशनल इमेज काफी मजबूत होगी. आपके रुके हुए पेमेंट मिलने की संभावना रहेगी. कोई भी नया बिजनेस प्रपोजल के एग्रीमेंट के साथ ही करें. प्रॉपर्टी , कंस्ट्रक्शन, प्रबंधन और निर्माण से संबंधित लोगों को आज का दिन बेहतर रहेगा. नया बिजनेस शुरू करने या पुरानी गलतियों को व्यवसाय से दूर करने का आज बेहतर अवसर प्राप्त होगा.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक स्थिति काफी स्ट्रांग लेकिन धीमे-धीमे आगे बढ़ेगी. पुराना रुका हुआ धन प्राप्त हो सकता है. आपको लगातार आर्थिक मामलों में मजबूती के साथ प्रयास करने होंगे. इंट्यूशन थोड़ा तेज रहेगा.फाइनेंशियल डिसीजन लेते समय अनुशासन में रहना होगा. आज बचत पर ध्यान केंद्रित करें. आज के दिन की गई बचत भविष्य में बेहतर आर्थिक स्थिति बनाएगी. उधार लेनदेन से आपके आर्थिक संतुलन के बिगड़ने की संभावना है.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

कार्य में अत्यधिक व्यस्तता एवं अधिक जिम्मेदारियों की वजह से आपका स्वभाव थोड़ा शांत एवं सीरियस रहने की संभावना है. पार्टनर को आपका व्यवहार खटक सकता है. सिंगल जातकों को किसी सरकारी नौकरी वाले अथवा गंभीर व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बनने की संभावना है. विवाह से संबंधित नए प्रस्ताव प्राप्त हो सकते हैं. जीवन साथी के साथ आपके भावनात्मक संबंध काफी मजबूत होंगे. परिवार में आपकी स्थिति काफी बेहतर रहेगी. जीवनसाथी के साथ आर्थिक मामलों एवं जिम्मेदारियां को लेकर लंबी सकारात्मक चर्चा होने की संभावना है.

Lucky Number / शुभ अंक: 7

Lucky Color / शुभ रंग: नीला

आज का उपाय: आज किसी शनि मंदिर में जाकर शनिदेव को सरसों का तेल अर्पित करें एवं छाया दान करें.