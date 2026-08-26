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26 August 2026 Numerology Horoscope 8 : बड़ी डील हो सकती है फाइनल, बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना

आज के दिन का अंक है 8 है और मूलांक 8. आज शनि की डबल ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. कार्यों में अनुशासन और धैर्य से मिलेगी सफलता.

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26 August 2026 Numerology Horoscope 8 : बड़ी डील हो सकती है फाइनल, बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना
26 August 2026 Numerology Horoscope 8
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Personality Number 8 / मूलांक 8 : किसी भी माह की 8,17,26 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 8 होगा. आज किसी भी कार्य में गंभीरता से ही समाधान और परिणाम प्राप्त होगा. आपके लगातार प्रयासों से ही धीमी लेकिन स्थाई प्रगति होगी. आइये जानते हैं मूलांक 8 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है.

Career / करियर : कोई बड़ी डील आपके द्वारा फाइनल की जा सकती है. कठिन प्रोजेक्ट की कमान आपको अधिकारियों के द्वारा दी जाएगी. दिन की शुरुआत में थोड़ा प्रेशर बढ़ने की संभावना है. आपके कार्य के प्रति समर्पण और ईमानदारी से किए गए प्रयास आज आपको कामयाब बनाएंगे. पुराने पेमेंट और काफी समय से चल रहे विवादों में आपकी सक्रियता से आज परिणाम आपके पक्ष में रहेंगे. प्रॉपर्टी, कंस्ट्रक्शन, रियल एस्टेट, हेवी मशीनरी के बिजनेस में आज लोगों को बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना है. किसी भी बड़े प्रस्ताव पर जल्दबाजी में कोई भी निर्णय न करें.

Finance / फाइनेंस : आज आपकी आर्थिक स्थिति काफी मेहनत और प्रयासों के बाद स्थिर रहेगी. किसी पुराने विवादित फाइनेंशियल मैटर में परिणाम निकलने की संभावना है. अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. ज्यादा रिस्क लेकर या जल्द लाभ कमाने वाली योजनाओं की वजह से लालच में आकर निवेश न करें. लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करें. लंबी अवधि के लिए किए गए निवेश से भविष्य में बेहतर और शानदार रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी. निवेश के दौरान आपको अनुशासन में रहकर निर्णय लेने होंगे.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन : काम और बढ़ी हुई जिम्मेदारियों की वजह से व्यक्तिगत जीवन में थोड़ी गंभीरता और ज्ञान की कमी हो सकती है. पार्टनर के साथ समय व्यतीत करें अन्यथा गलतफहमी होने की संभावना रहेगी. बातचीत के दौरान कठोर शब्दों का इस्तेमाल न करें. जीवनसाथी के साथ बैठकर अपनी समस्याओं एवं कार्य पर डिस्कशन करें. अविवाहित लोगों की विवाह की बातचीत शुरू होने की संभावना है. परिवार के सदस्यों के द्वारा आपको काफी सपोर्ट किया जाएगा.

Lucky Number / शुभ अंक : 2
Lucky Color / शुभ रंग : हल्का नीला 

आज का उपाय : आज किसी मंदिर में उड़द दाल के सरसों के तेल से बने पकोड़े लोगों में प्रसाद स्वरुप वितरित करें.

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