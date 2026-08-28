28 August 2026 Numerology Horoscope 7: एकांत में मिलेगा सुकून, समझदारी से बनेंगे बड़े काम

Personality Number 7 / मूलांक 7: किसी भी माह की 7, 16, 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 7 होता है. आज आप भीड़ में कार्य करने की जगह एकांत में बेहतर तरीके से कार्य करेंगे. शांत मन से आप बेहतर निर्णय कर सकेंगे. आइये जानते हैँ मूलांक 7 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. इसके साथ ही जानेंगे आज का खास उपाय.

Career / करियर:

ऑफिस में आज पहन के पीछे से लिए गए निर्णय काफी शानदार रहेंगे. आपके द्वारा आसानी से कोई समस्या खत्म की जा सकती है. आपके द्वारा पहन के पीछे से किए गए कार्यों में बेहतर सफलता मिलेगी. रिसर्च टेक्नोलॉजी, कंसल्टेशन और स्पिरिचुअल फील्ड से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन काफी शानदार रहेगा. व्यवसाय में किसी बड़े प्रोजेक्ट में आज आपको सफलता मिलेगी. किसी डील को करते समय बड़ी सफलता हासिल होगी.

Finance / फाइनेंस:

आर्थिक मामलों में आज किसी भी प्रकार की जल्दबाजी नुकसानदायक रह सकती है. बड़ी फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी मिलने की वजह से आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी. अचानक किसी प्रपोजल पर जल्दबाजी में कोई निर्णय न करें. पुराने इन्वेस्टमेंट या पॉलिसी के माध्यम से बेहतर लाभ प्राप्त हो सकता है.आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी. अनावश्यक खर्चों को कंट्रोल करें. अचानक प्राप्त हुई आकर्षक वित्तीय अपॉर्चुनिटी के पीछे की पूरी स्थिति को समझना बेहतर रहेगा.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन:

आज रिश्तो में पार्टनर के साथ समय बेहतर व्यतीत होगा. एक दूसरे के साथ संबंधों में क्लेरिटी रखें. आपस में भावुकता बनी रहेगी. पार्टनर को स्पेस दें. आपकी शांत रहने की वजह से पार्टनर को गलतफहमी हो सकती है. इसलिए आवश्यकता पड़ने पर स्पष्ट शब्दों में अपनी बात रखें. सिंगल जातकों के किसी धार्मिक व्यक्ति के साथ नए प्रेम संबंध या आकर्षण होने की संभावना है. वैवाहिक जीवन में पहले से चली आ रही गलतफमिया दूर होंगी. जीवनसाथी के द्वारा आपको बेहतर तरीके से सपोर्ट किया जाएगा. परिवार के साथ समय व्यतीत करें. उनकी भावनाओं को समझने का प्रयास करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 2

Lucky Color / शुभ रंग: हरा

आज का उपाय: रात्रि कल में एक सफेद कागज पर अपनी इच्छा लिखे,एवं उसको तीन बार मोड कर तकिया में रखकर सो जाना है. अगले दिन उसे बहती हुई नदी में प्रभाहित करें.