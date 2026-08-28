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28 August 2026 Numerology Horoscope 5: हुनर दिखाने का दिन, नए सौदे और कमाई के बनेंगे योग

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 5 है. आज बुध और सूर्य की ऊर्जा से आपका दिन प्रभावित होगा. आपकी बेहतर कम्युनिकेशन आत्मविश्वास से आज आपके जीवन में नई शुरुआत होगी.

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28 August 2026 Numerology Horoscope 5: हुनर दिखाने का दिन, नए सौदे और कमाई के बनेंगे योग
मूलांक 05 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 5 / मूलांक 5: किसी भी माह की 5, 14, 23  तारीख को जन्म लेने वालों का मूलांक 5 होता है. आपके दिमाग में एक साथ कई कार्य होंगे. मल्टीटास्किंग लाभदायक रहेगी,लेकिन आपको सही अवसर का इंतजार करना होगा. आइये जानते हैं मूलांक 5 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है. साथ ही जानेंगे आज के लिए आपका खास उपाय.

Career / करियर:

आज आपकी बातों से लोग प्रभावित होंगे. क्लाइंट को बेहतर तरीके से कन्वेंस कर सकेंगे. नई नौकरी के इंटरव्यू,किसी मीटिंग में आपकी प्रेजेंटेशन शानदार रहेगी. नेगोशिएशन पावर से क्लाइंट डीलिंग में सफलता मिलेगी.व्यापार में पुराने ग्राहकों के साथ फिर से बिजनेस टर्म बनेंगे. किसी रिफरेंस के माध्यम से कोई बड़ी लीड मिलने की संभावना है. डिजिटल मार्केट,टेलीकम्युनिकेशन, टूर एंड ट्रेवल्स के रिलेटेड बिजनेस में आज सक्रियता रहेगी. नई प्रोजेक्ट या नए व्यवसाय को शुरू करने के लिए आज का दिन बेहतर है.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी कमाई काफी बेहतर रहेगी. नए-नए सोर्सेस से धन की प्राप्ति होगी. कमीशन, इंसेंटिव और अन्य कई जगह से धन लाभ होने की उम्मीद है. छोटे-छोटे कई खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी. ऑनलाइन शॉपिंग या ट्रैवलिंग पर आपका अधिक धन खर्च होगा. इन्वेस्टमेंट करते समय एकाग्रता और धैर्य बनाकर रखें. बिना रिसर्च एवं अधूरी जानकारी में कोई भी निवेश न करें. सरकारी योजनाओं में किया गया निवेश लाभदायक रहेगा.

Love and Personal Life / लव  एवं व्यक्तिगत जीवन:

प्रेम संबंधों एवं आपसी रिश्तों में आपकी बातचीत काफी महत्वपूर्ण रहेगी. सामाजिक रूप से मजबूती बढ़ेगी. ऑनलाइन किसी माध्यम से आपके नए प्रेम संबंध बनाने की संभावना है. इंटरकास्ट मैरिज या लव मैरिज के प्रयासों में सफलता प्राप्त होगी. पार्टनर के साथ आज किसी रोमांटिक ट्रिप पर जाने का अवसर मिलेगा. अपने व्यस्त शेड्यूल में से थोड़ा समय परिवार के साथ व्यतीत करें.

Lucky Number / शुभ अंक: 3
Lucky Color / शुभ रंग: पीला  

आज का उपाय: आज अपनी जब जब पर्स में एक छोटे हरे एक कागज पर अपनी आर्थिक समस्या को लिखकर रखें.

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