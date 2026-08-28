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28 August 2026 Numerology Horoscope 4: अचानक मिल सकता है बड़ा मौका, समझदारी से बढ़ेगा करियर

आज के दिन का अंक 1 और आपका मूलांक 4 मिलकर सूर्य और राहू की ऊर्जा के माध्यम से जीवन में अचानक बदलाव हो सकता है. आज आपकी नई पहचान बनेगी. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए कैसा रहेगा आज का दिन. 

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28 August 2026 Numerology Horoscope 4: अचानक मिल सकता है बड़ा मौका, समझदारी से बढ़ेगा करियर
मूलांक 04 का राशिफल
Photo Credit: NDTV

Personality Number 4 / मूलांक 4: किसी भी माह की 4, 13, 22 और 31 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्तियों का मूलांक 4 होता है. आज आपके साथ लोगों का व्यवहार एनालिसिस और डीप थिंकिंग की क्षमता आपको आगे रखेगी. आइये जानते हैं मूलांक 4 के जातकों के लिए करियर, फाइनेंस, लव लाइफ के साथ आज का शुभ अंक और शुभ रंग क्या है, साथ ही जानेंगे इनके लिए आज का खास उपाय.

Career / करियर:

आज अचानक आपके करियर में कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है. किसी क्लाइंट के साथ आपकी नेगोशिएशन पावर से बड़ी रिस्पांसिबिलिटी मिलेगी. शुरुआत में थोड़ा प्रेशर रहेगा लेकिन धीरे-धीरे स्थिति आपके पक्ष में होगी. व्यवसाय में ऑनलाइन प्रमोशन से लाभ की स्थिति बनेगी. टेक्नोलॉजी और सरकारी कामकाज से संबंधित लोगों को लाभ की संकेत है. किसी पुराने रिफरेंस के माध्यम से बड़ा ऑर्डर मिल सकता है पार्टनरशिप से संबंधित कोई आकर्षक प्रस्ताव आपको प्राप्त होगा.

Finance / फाइनेंस:

आज आपकी आर्थिक स्थिति थोड़ी मजबूत रहेगी. धीरे-धीरे स्थायित्व की ओर बढ़ेगी. अचानक आपके खर्चों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है. मशीनरी, वाहन और टेक्नोलॉजी से संबंधित चीजों पर आपका धन खर्च होने की संभावना है. पुराना अटका हुआ धन बातचीत के माध्यम से निकल सकता है.दूसरों के बहकावे या प्रभाव में आकर कोई इंवेस्टमेंट ना करें. शेयर बाजार में किया गया निवेश लाभ दे सकता है.एक्सपर्ट की सलाह पर छोटे-छोटे निवेश करें.

Love and Personal Life / लव एवं व्यक्तिगत जीवन: आपका स्वभाव आज थोड़ा चिड़चिड़ा, कभी खुश, कभी निराश रह सकता है.कभी-कभी आप लोगों के साथ घुलमिल कर बात करेंगे. कभी एकांत में रहने का मन होगा. सिंगल लोगों के किसी अलग विचारधारा के व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध बन सकते हैं. पार्टनर के साथ आज संबंध बेहतर होंगे. पार्टनर को सरप्राइज दे सकते हैं, साथ में डिनर या आउटिंग प्लान करें. पुराने मुद्दों को आज फिर से ना उठाएं.

Lucky Number / शुभ अंक: 7
Lucky Color / शुभ रंग: नीला   
     
आज का उपाय: अपने कार्य स्थल पर फर्श पर सेंधा नमक डालकर पोंछा लगवा दें.

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